La afgana Khadija Amin y el Programa Asturiano de Atención a Víctimas de Violencia en Colombia, entre los Premios CEAR

Archivo - La periodista, activista y refugiada afgana, Khadija Amin, en una foto de archivo, a 5 de octubre de 2023, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La periodista y activista afgana Khadija Amin y el Programa Asturiano de Atención a Víctimas de Violencia en Colombia han sido galardonados en la décima edición de los Premios que otorga la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Según ha informado la ONG, Khadija Amin ha sido reconocida dentro de la categoría 'Vidas por el Refugio', mientras el Programa Asturiano de Atención a Víctimas de Violencia en Colombia dentro de la 'Iniciativa por el Refugio'.

Amin fue evacuada a España en agosto de 2021 tras la toma del poder por los talibanes. En el exilio, y separada de sus tres hijos, ha convertido su experiencia "en una labor continua de sensibilización" sobre el derecho de asilo y la situación de las mujeres refugiadas. Actualmente, preside la Asociación Esperanza de Libertad, cuyo objetivo es ayudar a las mujeres y niñas afganas a acceder a la educación y el emprendimiento.

En cuanto al programa asturiano, CEAR ha destacado que esta iniciativa "lleva 26 años alzando la voz por la situación de conflicto interminable que sigue sufriendo el pueblo colombiano, pese a los Acuerdos de Paz firmados hace diez años". Durante este tiempo ha acogido a 159 personas: dirigentes sindicales, campesinos, población indígena y afrocolombiana, y defensores de los derechos humanos.

Igualmente, ha sido galardonada la obra de teatro '14.4' de Barco Pirata Producciones, en la categoría de 'Cultura por el Refugio'. Alude a la distancia que separa Tarifa de la costa marroquí. Está escrita por Juan Diego Botto y Sergio Peris-Mencheta y dirigida por este último. Está basada en la vida de Ahmed Younoussi, un niño que escapa del maltrato familiar para habitar las calles de Tánger, con la obsesión de cruzar a España.

Por último, ha sido reconocido el proyecto periodístico 'Travesías. Menores migrantes, el largo viaje', de José Naranjo y Juan Luis Rod, dentro de la categoría 'Periodismo por el Refugio'. A través de una exposición, aborda las historias de los más de 5.000 niños y adolescentes que entre 2020 y 2025 llegaron solos a Canarias tras zarpar de la costa africana.

Además, CEAR ha concedido una Mención Especial al abogado valenciano Francisco Solans, de Extranjeristas en Red, quien ha fallecido este año "tras toda una vida dedicada a defender los derechos humanos".

ACCIONES EN DEFENSA DEL DERECHO DE ASILO

Los Premios CEAR reconocen y difunden el compromiso y los esfuerzos de personas, instituciones, grupos de personas o colectivos que, a través de diferentes acciones, contribuyen de manera significativa a la defensa del derecho de asilo y la solidaridad con las personas refugiadas. En esta edición se han presentado más de 50 candidaturas.

De la misma manera, en esta décima edición, estrenan estatuilla fruto de un proceso en el que han participado personas refugiadas acogidas por la organización, a través de una serie de talleres guiados por el escultor madrileño Carlos Torrico.

Este proceso acabó dando forma a la obra 'Ensayo para una llegada', que este año recibirán las candidaturas premiadas, en una ceremonia que será presentada por la periodista Desirée Ndjambo León este martes 20 de octubre, a las 18:30 horas, en La Casa Encendida de Madrid. En el acto tendrán lugar las actuaciones de la pianista ucraniana Maryna Naydon, así como del grupo de danza palestino Watani Group.

El jurado de esta edición ha estado compuesto por el cantautor y poeta español Marwán; el periodista y escritor con más de 30 años de experiencia en RTVE José Manuel Martín Medem; el presidente de CEAR Carlos Berzosa; la directora general de CEAR Mónica López; el representante del recién creado Comité de Personas Refugiadas Manuel Alejandro Palacin; y Maite Gómez, en nombre de las personas voluntarias de la organización.