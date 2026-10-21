Caen un 4,7% los mensajes racistas en redes en septiembre hasta los 96.270, el 57% sobre Ceuta, según el Oberaxe

Agentes de la Policía Nacional intervienen durante el proceso de desalojo del embolsamiento de migrantes en la playa de El Trampolín, a 5 de octubre de 2026, en Ceuta (España). La Policía Nacional escolta los autobuses llenos de personas migrantes desaloj - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe), dependiente de la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha detectado un total de 96.270 contenidos de discurso de odio y narrativas discriminatorias el septiembre, un 4,7% inferior al del mes de agosto cuando registró 101.025 mensajes. El 57% del total aludían a la crisis de Ceuta tras la entrada masiva de miles de migrantes desde Marruecos.

Según ha informado este miércoles el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, los mensajes asociados a Ceuta presentan a los migrantes como una amenaza para la seguridad, la convivencia o la integridad territorial.

Por otra parte, los contenidos vinculados a la inseguridad ciudadana representaron el 37% de los mensajes analizados, mientras que aquellos relacionados con las políticas públicas alcanzaron el 17%. El discurso de odio relacionado con episodios de agresión sexual supuso el 10% del total monitorizado.

El informe mensual, recogido por Europa Press, revela que los migrantes del norte de África continuaron siendo el principal objetivo del discurso de odio en redes sociales, con el 80% de los contenidos analizados, ocho puntos porcentuales más que en agosto.

Les siguen los mensajes dirigidos contra inmigrantes en general (19%), contra los musulmanes (14%), contra las mujeres (8%), afrodescendientes (7%) y latinoamericanos (4%).

En relación con las características de las narrativas, los mensajes que presentan a determinados colectivos como una amenaza concentraron el 41% del total analizado, mientras que los contenidos de deshumanización o degradación grave representaron el 40%, tres puntos porcentuales más respecto a agosto.

Asimismo, los mensajes que incitan a la expulsión de los grupos diana alcanzaron el 12%, mientras que aquellos orientados al descrédito de los colectivos afectados supusieron el 4% y los que promovían la violencia representaron el 2% del total.

El boletín de septiembre también muestra que el 58% del contenido examinado utilizó lenguaje agresivo explícito, caracterizado por insultos, amenazas o descalificaciones dirigidas contra los colectivos diana.

Además, el 36% recurrió a la ironía o al sarcasmo para difundir mensajes discriminatorios, mientras que el 27% incorporó elementos visuales como imágenes, vídeos, memes o lenguaje codificado, formatos que favorecen una rápida difusión y dificultan la detección automática por parte de las plataformas.

CONTENIDOS RETIRADOS DE LA PLATAFORMA

Sobre la muestra de mensajes reportados a las plataformas digitales en septiembre, la tasa global de retirada alcanzó el 59%. En cuanto a las denuncias de usuarios, las plataformas eliminaron el 9% de los contenidos reportados, un punto porcentual menos que en agosto.

Por su parte, la tasa de retirada de los contenidos reportados por instituciones o verificadores confiables ('trusted flagger') alcanzó el 50%.

Por plataformas, TikTok registró la tasa de retirada más elevada, con un 89% de los contenidos notificados eliminados. Le siguieron X (83%), Facebook (63%), Instagram (52%) y YouTube (33%).