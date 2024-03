Las CCAA bloquean la derivación de 470 menores migrantes desde Canarias

El viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, espera que la reforma legislativa "dé sus frutos" para hacerla obligatoria

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La propuesta para trasladar a 470 menores migrantes no acompañados desde Canarias a otras comunidades autónomas, abordada este jueves en el seno de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, no ha salido adelante. Así lo ha explicado el consejero de Bienestar Social, Francisco Candil, al término del encuentro, al que han asistido representantes del Ministerio de Juventud e Infancia y de las comunidades autónomas.

"Lamentablemente, la propuesta para derivar a 470 menores migrantes no acompañados desde Canarias a otras comunidades autónomas no ha recibido el apoyo mayoritario de las comunidades autónomas. Esperemos que la propuesta de modificación legislativa en materia de infancia que se está impulsando entre Canarias y el Estado dé pronto sus frutos y la atención a estos niños y niñas no recaiga casi en exclusiva sobre nuestra comunidad", explicó.

"Una vez más", dijo, "vemos cómo los procedimientos administrativos y la burocracia nos impiden reducir la tensión de los recursos de acogida de menores migrantes en el archipiélago".

El viceconsejero recordó también que "hasta este momento solo han sido trasladados desde Canarias a la Península, en concreto, a Aragón, ocho menores, y la atención a estos menores no puede continuar esperando por la burocracia administrativa".

La comisión sectorial tenía como punto del día la aprobación de una propuesta de distribución de una partida de 30.452.250 euros, de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) prorrogados, para financiar los traslados a realizar por las entidades sociales, de los cuales 25 millones de euros corresponderían a dar cobertura a la derivación de 470 menores extranjeros no acompañados desde Canarias a otras comunidades, y algo más de 5,3 millones de euros para el traslado de 100 menores migrantes desde Ceuta a otras comunidades, informa el Gobierno canario en una nota.

"Sin embargo, no ha podido ser aprobada esta propuesta de traslados de menores migrantes a la Península, ya que muchas comunidades autónomas entendieron que se invadían sus competencias", dijo Candil, quien subrayó que el último acuerdo de la conferencia sectorial de derivación de menores migrantes a otras comunidades, establecido en octubre de 2023 tampoco se ha materializado aún.

"Necesitamos agilizar los traslados porque el sistema de acogida de menores de la comunidad autónoma está muy tensionado y en breve, con el buen tiempo, se intensificará la llegada de embarcaciones a nuestras costas", alertó.

Canarias cuenta, en la actualidad, con 5.370 menores extranjeros no acompañados bajo su tutela y 74 dispositivos de acogida.