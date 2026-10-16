España suma 27.230 llegadas irregulares de migrantes este año, 1.692 menos que en 2025 sin contar las de julio de Ceuta

Archivo - Varios migrantes son rescatados y trasladados por Salvamento Marítimo al puerto de Arguineguín, a 15 de enero de 2026, en Gran Canaria, Canarias (España). - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 27.230 migrantes han entrado este año de forma irregular en España, 1.692 menos que en el mismo periodo de 2025, pero sin contar con los extranjeros que llegaron a Ceuta los días 30 y 31 de julio.

Así se desprende del último balance del Ministerio del Interior, consultado por Europa Press, que refleja que han arribado a España por vía marítima y terrestre 27.230 migrantes, 1.692 menos que los que llegaron entre enero y el 15 de octubre de 2025, con 28.922 personas (el 5,9% menos).

Por vía marítima llegaron al país 22.453, un 12,9% menos que en 2025 (cuando se produjeron 25.772 llegadas), en 918 embarcaciones, 89 menos que el año anterior.

Igualmente, el informe revela que han aumentado un 9,8% las llegadas irregulares por vía marítima a la Península y Baleares, pasando de 12.252 en 2025 a 13.458 en 2026. En concreto, han arribado este año en 797 embarcaciones, 18 más que el año anterior.

Asimismo, señala que a la Península han llegado por vía marítima 6.717 migrantes, lo que supone un 9,25% más que los que lo hicieron en el mismo periodo del año pasado (6.148). Han arribado a bordo de 425 embarcaciones, 24 menos que en 2025.

Mientras, a Baleares han llegado 6.741 personas hasta el 15 de octubre de este año, 637 más que hasta el mismo mes de 2025, lo que supone el 10,4% más. Han entrado en 372 embarcaciones, frente a las 330 que emplearon los que arribaron el año pasado.

En el caso de Canarias, el informe de Interior revela una caída del 33,5% en las llegadas irregulares de migrantes. Hasta el 15 de octubre han llegado 8.970 personas a bordo de 115 embarcaciones, 4.521 menos que en los mismos meses de 2025 (con 13.491 a bordo de 218 pateras).

Igualmente, indica que, sin contar con el 30 y 31 de julio, han entrado a Ceuta por vía terrestre de forma irregular este año un total de 4.076, 1.186 más que en el mismo periodo de 2025 (cuando fueron 2.890, un 41% más). Además, añade que han entrado dos personas por vía marítima a la ciudad autónoma, frente a las cuatro que lo hicieron en 2025.

Por parte de Melilla, han entrado 23 migrantes a la ciudad autónoma por mar (dos menos que en los mismos meses de 2025) y 701 por vía terrestre (441 más que en el mismo periodo del año anterior, un 169,6% más).