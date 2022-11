El Gobierno aprueba 20 millones de euros para la atención de menores migrantes no acompañados en las CCAA

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros una dotación presupuestaria de 20 millones de euros a repartir entre las comunidades autónomas, incluidas las Islas Canarias y la ciudad autónoma de Ceuta para la atención de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, que serán acogidos solidariamente por las comunidades receptoras desde los territorios con mayor número de menores.

Según explica el Ministerio de Derechos Sociales, la comunidad autónoma de Canarias y las ciudades de Ceuta y Melilla se ven afectadas por una mayor presión migratoria que otros territorios del Estado español, al ser puntos de acceso preferente de las rutas migratorias procedentes de África con destino a Europa.

Por ello, en 2022, el Gobierno, en colaboración con los gobiernos autonómicos, estableció un modelo de gestión de contingencias migratorias para la infancia y la adolescencia no acompañada que permita trasladar a los niños de manera solidaria entre las diferentes CCAA y apoyar a los territorios que no disponen de recursos suficientes para garantizar la protección de estos los menores.

Los 20 millones de euros aprobados este martes se corresponden con el segundo pago del total de los 35 millones presupuestados por el Ministerio de Derechos Sociales para apoyar la acogida de estos menores. El primer reparto presupuestario de 15 millones de euros se destinó a Canarias y a Ceuta y Melilla, principales puntos de llegada de personas migrantes.

En este segundo reparto, no se incluye a Melilla porque ya recibió una primera ayuda en el primer reparto y ahora no tiene la capacidad sobrepasada y no va a recibir a ningún menor. Por su parte, Ceuta y las Islas Canarias sí entran en el reparto porque son receptoras y además necesitan ayuda para seguir recibiendo menores migrantes solos, según precisaron a Europa Press fuentes del Ministerio de Derechos Sociales.

Tras la autorización del pago por parte del Consejo de Ministros, la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia deberá aprobar definitivamente los criterios objetivos y la distribución territorial de este segundo reparto del crédito presupuestario.

"Para el Ministerio de Derechos Sociales, y para el Gobierno en su conjunto, es crucial continuar apoyando a las comunidades autónomas y en especial a Canarias y a la ciudad de Ceuta en su labor de acogida a los menores migrantes que llegan solos a nuestro país. El bienestar y el interés superior del menor debe prevalecer en la atención de estos niños, niñas y adolescentes", ha valorado el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez.

En esta línea, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha señalado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que "se trata de dar dignidad a estos menores que llegan" a España.