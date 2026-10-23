El Gobierno ejecuta un operativo "discreto" en el barrio del Príncipe de Ceuta para desalojar a 200 migrantes

1127839.1.260.149.20261023100929 El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, durante un desayuno informativo de Fórum Europa, a 23 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que este viernes se está llevando a cabo un operativo "discreto y cuidadoso" en el barrio del Príncipe, en Ceuta, para desalojar a 200 migrantes de inmuebles privados, como viviendas y garajes.

"Hoy estamos haciendo un nuevo operativo discreto, cuidadoso, que lleva a 200 personas que están en el barrio del Príncipe saliendo de casas, de garajes, culminando las actuaciones", ha asegurado el ministro durante el desayuno informativo de Nueva Economía Fórum.

Asimismo, el ministro ha agradecido la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la ciudad autónoma tras la entrada masiva de migrantes de forma irregular en julio. "Mientras estamos aquí el delegado del Gobierno, el comisario general, el jefe superior de la Policía, la Guardia Civil está procediendo a desalojar a personas que están en garajes, en azoteas y en viviendas", ha aseverado.

Durante su comparecencia, Torres también ha defendido las actuaciones desarrolladas en la ciudad autónoma y ha revelado que desde el pasado 3 de agosto se han repartido un total de 244.000 comidas. Además, ha arremetido contra quienes criticaron la distribución de alimentos a migrantes. "¿Qué derecho humano defienden?", ha preguntado.

Igualmente, ha informado de que un total de 13.101 personas han sido retornadas a Marruecos desde el pasado 10 de agosto. En esta misma línea, ha indicado que de las cerca de 8.000 plazas habilitadas en los recursos de acogida abiertos en la ciudad, en la actualidad permanecen ocupadas unas 6.000.

En el plano de identificación, ha detallado que las autoridades han completado más de 5.400 triajes a adultos y 310 a menores en Ceuta. Además, un total de 3.434 menores han sido filiados y están siendo atendidos dentro del sistema de protección autonómico.

De esta cifra de menores, Torres ha precisado que 114 se encuentran acogidos por familias en la Península y otros 181 han sido derivados a comunidades autónomas en aplicación del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Paralelamente, se han remitido a Marruecos un total de 65 expedientes para la reagrupación familiar. Si bien, Torres ha avanzado que estos últimos no se han resuelto.

LOS MENORES, EL "GRAVE PROBLEMA" PARA CEUTA

En cuanto a la atención a la infancia, ha advertido de que la tutela de los menores no acompañados constituirá el "grave problema de Ceuta a medio plazo". En este sentido, ha contrapuesto la situación de los adultos, sobre los que ha avanzado que "van a retornar la mayoría", con la de los menores, cuyo retorno directo no es posible legalmente. "Si van a la frontera, no pasan", ha subrayado.

El ministro ha recordado que la Constitución y los Estatutos de Autonomía atribuyen la tutela de los menores a las comunidades y ciudades autónomas y ha instado a reflexionar sobre la postura del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas.

"Por tanto, si el señor Vivas, que antes defendía que fueran a la Península, de manera manifiesta, ahora dice que lo que hay que hacer es devolverlos a Marruecos y se han devuelto cero, lo que está diciendo es que si no quieren que vayan a la Península se quedarán en Ceuta, y, por tanto, la presión la va a tener Ceuta y esos menores en un territorio de 19 kilómetros cuadrados", ha argumentado.

Del mismo modo, ha dicho que el dispositivo sobre el terreno cuenta con el respaldo de más de 5.000 efectivos y más de 1.600 agentes de la Policía Nacional.

TERRITORIO FRONTERA QUE SEGUIRÁ RECIBIENDO MIGRANTES

Preguntado por la "normalidad" en Ceuta, Torres ha expuesto que la ciudad autónoma la tendrá "cuando ya no queden agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil o militares". No obstante, ha apuntado que "Ceuta nunca será Madrid, como Canarias nunca será Lugo", porque son territorios frontera y seguirán llegando inmigrantes.

Finalmente, el ministro ha afirmado que "tiene que haber unas infraestructuras mínimas, estables y permanentes" en "todos los lugares que son susceptibles de recibir inmigración" para que no se repita una situación como la ocurrida en julio en Ceuta.