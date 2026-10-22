Más de 300 entidades, artistas y académicos claman contra el odio y el racismo tras la entrada de migrantes en Ceuta

Agentes de la Policía Nacional intervienen durante el proceso de desalojo del embolsamiento de migrantes en la playa de El Trampolín, a 5 de octubre de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 300 entidades, artistas y académicos han firmado un manifiesto en el que han pedido "acabar con el odio, la violencia y el racismo" tras la entrada de miles de migrantes de forma irregular en julio en Ceuta.

En este sentido, más de 200 organizaciones -entre las que se encuentran Amnistía Internacional, CEAR, Oxfam, Red Acoge o la Plataforma de Infancia- han firmado un manifiesto para reclamar "humanidad, derechos y dignidad frente al racismo, el odio y las violaciones de derechos en Ceuta".

Asimismo, entre los firmantes se encuentran periodistas como Olga Rodríguez, Rosa María Artal, Javier Gallego, Sarah Babiker Moreno, Patricia Simón o Gumersindo Lafuente, así como actores como Juan Diego Botto y Carlos Bardem. La lista de personalidades firmantes superan las 100 y exigen "que se garanticen vías legales y seguras accesibles y condiciones de vida dignas, protegiendo de manera efectiva a la infancia y poniendo fin a la violencia y al hostigamiento".

"Ceuta es el espejo del fracaso de las políticas migratorias europeas, con su apuesta por la externalización de fronteras a países que también vulneran los derechos humanos. Es imprescindible un enfoque de derechos a la hora de abordar la movilidad humana, siendo necesario que se abran y mantengan vías legales, seguras y accesibles", recoge el documento.

De la misma manera, los firmantes reclaman "una sociedad que sitúe la humanidad por encima del miedo, donde todas las vidas valgan por igual, también en las fronteras".

Además, apuntan que los Estados "tienen la obligación de garantizar los derechos de todas las personas". "Ninguna persona puede ser golpeada, humillada, perseguida o sometida a un trato degradante, como se ha observado en Ceuta. Nadie debería tener miedo de caminar por una calle, comprar comida, acudir a un hospital, pedir ayuda o desplazarse por ser migrante", señalan.

También destacan que "es esencial atender a quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, como las niñas, niños, y mujeres con hijos e hijas a su cargo o en situación de calle, personas LGBTIQ+ y las personas solicitantes de asilo". En este punto, advierten de que "cuando el racismo se intensifica por motivos de género, edad, pobreza, condición migratoria, identidad u orientación sexual, las violencias se multiplican".

VÍAS LEGALES, SEGURAS Y ACCESIBLES

Igualmente, demandan a las administraciones a todos los niveles del Estado e instituciones implicadas que asuman sus responsabilidades. En concreto, reclaman vías legales, seguras y accesibles; garantizar condiciones de vida dignas; proteger de manera efectiva a la infancia; asegurar el acceso al asilo y el respeto del principio de no devolución; cesar las prácticas de violencia y hostigamiento; y perseguir la violencia de género.

Del mismo modo, exigen garantizar que ninguna persona que haya denunciado tortura, malos tratos u otros abusos sea expulsada o que se obstaculice su acceso a la justicia; proteger la labor de quienes prestan asistencia, acompañan, documentan e informan; investigar todas las denuncias de migrantes, organizaciones y periodistas; y actuar frente al racismo, la xenofobia y los discursos de odio.

Finalmente, han informado de que este domingo 25 de octubre tendrá lugar una concentración en la Plaza Tirso de Molina de Madrid, en la que personalidades del mundo de la cultura defenderán los derechos y la dignidad frente al odio y al racismo.