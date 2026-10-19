Más de 50 menores migrantes duermen frente a la comisaría de Ceuta a la espera de ser filiados

Agentes de la Policía Nacional intervienen durante el proceso de desalojo del embolsamiento de migrantes en la playa de El Trampolín, a 5 de octubre de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

CEUTA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de más de 50 menores migrantes no acompañados ha pasado la noche frente a la Jefatura Superior de Policía de Ceuta, en el Paseo de Colón, a la espera de ser filiados para su posterior traslado a los centros de acogida de la Ciudad Autónoma.

Los menores llegaron a la zona este domingo, en el marco del dispositivo de la Policía Nacional para desalojar distintos asentamientos de la ciudad, entre ellos los situados en las barriadas de Los Rosales y el Poblado de Regulares, así como en las naves del Tarajal, de donde fueron retirados más de 200 niños y adolescentes, según informó ayer el delegado del Gobierno, David De la Encina.

A las 10.00 horas de este lunes, los jóvenes permanecían en el exterior de las dependencias policiales, acompañados por una representante de una ONG y bajo la vigilancia de agentes de la Policía Nacional, que organizaban su entrada por grupos de diez para proceder a su identificación y posterior derivación a uno de los once centros de menores dependientes de la Ciudad Autónoma. Algunos de ellos mostraban carteles con el mensaje "Soy menor" mientras aguardaban su turno.

El operativo policial desarrollado el domingo se extendió por los alrededores de Sidi Embarek, las naves del Tarajal, los bajos del Príncipe y las inmediaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). Durante la intervención, los agentes localizaron a unas 500 personas migrantes, de las que casi la mitad eran menores, según los datos facilitados sobre el dispositivo.

Los niños y adolescentes fueron trasladados en autobuses hasta el Paseo de Colón, donde llegaron en medio de la lluvia y permanecieron durante toda la jornada y la noche, a la espera de acceder a las dependencias policiales para completar los trámites previos a su acogida.

El área responsable tiene registrados a más de 3.000 niños y adolescentes, mientras que todavía quedan menores en las calles y los recursos de acogida se encuentran completos.

VIVAS ASEGURA QUE PODÍAN HABER SIDO ACOGIDOS

El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, ha asegurado este lunes que los menores que han pasado la noche frente a la Jefatura Superior de Policía podrían haber ingresado en los recursos de acogida sin necesidad de esperar a completar su filiación.

"Podrían haber estado en los recursos de acogida porque había capacidad para acogerlos sin necesidad de pasar la noche a las puertas de la comisaría de Colón", ha manifestado durante una comparecencia en el Palacio Autonómico.

El jefe del Ejecutivo local ha explicado que los menores pueden ser acogidos antes de completar su identificación, ya que el triaje y las comprobaciones correspondientes pueden realizarse una vez que se encuentren en los centros.

Vivas también ha respondido a las declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien el pasado viernes reprochó a la Ciudad que no estuviera haciendo "los deberes" en materia de acogida de menores.

El presidente ceutí ha criticado que el Gobierno central "trate de responsabilizar a la Ciudad cuando el problema se origina como consecuencia de una invasión que pudo y tuvo que ser evitada" por el Ejecutivo nacional.

También ha cuestionado que la reagrupación familiar de los menores con sus familias en Marruecos sea una "prioridad" para el Gobierno central, como ha defendido el ministro, mientras que, según sus datos, únicamente se han iniciado 160 expedientes de los "3.500 o 4.000 menores" que llegaron a Ceuta.

"Si las relaciones del Gobierno con Marruecos son tan fluidas y tan buenas, ¿por qué no se llega a un acuerdo para facilitar estas repatriaciones?", ha preguntado Vivas.