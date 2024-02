Nace 'MigraVoice', el proyecto europeo para "amplificar las voces y perspectivas de los migrantes"

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha lanzado el proyecto 'MigraVoice', con el objetivo de "amplificar las voces y perspectivas de los migrantes en Europa dentro del espacio mediático e informativo europeo", así como de "promover la participación activa de individuos con antecedentes migratorios en la creación de contenido mediático de alta calidad, tanto en formatos tradicionales como en redes sociales".

El proyecto cuenta con la colaboración de seis organizaciones mediáticas europeas, la Fundación Maldita.es (España), Raseef22 (Alemania), Media Diversity Institute (Bélgica), The London Story (Países Bajos), Are We Europe (Bélgica) y Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa (Italia), y tiene un presupuesto total de 653.504,86 euros.

Según han señalado, 'MigraVoice' creará una comunidad transfronteriza de expertos de origen migrante, la 'Comunidad de Superpoderes MigraVoice' (MigraVoice Superpower Community), que servirá como plataforma para que expertos de diversas especialidades aporten sus conocimientos como fuentes en el contenido de los medios europeos. Todos los expertos estarán incluidos en la plataforma 'El Centro MigraVoice' (The MigraVoice Centre), una base de datos a la que los medios de comunicación podrán acceder para contactarlos y republicar el contenido ya creado.

Además, han indicado que el proyecto desarrollará las capacidades de un equipo de 15 periodistas de origen migrante que participarán en una redacción temporal (Pop-Up Newsroom) para crear contenido "de impacto" y "confiable" en diversos formatos, plataformas y especialidades periodísticas, incluyendo redes sociales. También periodistas de medios europeos tradicionales desarrollarán sus capacidades en técnicas de periodismo inclusivo "para fomentar la producción de narrativas y coberturas mediáticas más representativas".

Asimismo, han añadido que 'MigraVoice' movilizará a la 'Comunidad de Superpoderes MigraVoice' (MigraVoice Superpower Community) y a periodistas migrantes capacitados "para impulsar la producción y difusión transfronteriza de contenido" creado por personas migrantes en Europa que cubra diversos temas de actualidad en múltiples idiomas, como el español, el árabe, el inglés, el hindi, el francés, el italiano y el serbocroata.

"Este proyecto representa un paso crucial para fomentar la inclusión, diversidad y autenticidad en el periodismo y el contenido que consume la ciudadanía. Al empoderar a personas con antecedentes migratorios, MigraVoice no solo enriquece el panorama mediático, sino que también contribuye a una sociedad más vibrante e inclusiva", ha explicado el coordinador de Proyectos de la Fundación Maldita.es, la organización líder del consorcio, Samuel Allan.