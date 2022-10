El Gobierno prevé aumentar el presupuesto en materia de migraciones un 29%, hasta los 815 millones de euros

Los PGE de 2023 destinan una partida de 13.021 millones en prestaciones a familias del presupuesto de la Seguridad Social, un 2,7% más

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno prevé aumentar en 2023 el presupuesto de la secretaría de Estado en materia de migraciones un 29 por ciento respecto al año pasado, hasta los 815 millones de euros.

Así lo refleja el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 aprobado la semana pasada en Consejo de Ministros y presentado por el Ejecutivo en el Congreso de los Diputados.

El presupuesto destinado en materia de migraciones se distribuirá a través de cuatro ejes: Despliegue del nuevo modelo de concierto para el sistema de acogida; Compromiso de atención a los desplazados de la guerra de Ucrania; Desarrollo de las inversiones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para crear centros de acogida en centros propios; y el despliegue del reglamento de la Ley de Extranjería.

Así, el próximo año se van a mantener las ayudas a las familias ucranianas fuera del sistema de acogida que implican 400 euros al mes más 100 euros por menor a cargo durante seis meses.

En cuanto a la evolución de plazas en centros propios, el Ministerio ha destacado que pretende alcanzar las 6.100 plazas en el año 2024, lo que supone más de 5.700 plazas y una inversión de 215 millones de euros del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia.

Además, se están proyectando en todo el territorio nacional un total 17 centros propios, de los cuales siete son en Canarias, que también contará con un edificio administrativo, y diez centros en el resto de la Península.

Para el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, con los retos planteados en los últimos años en migraciones, como los afganos, la crisis en Canarias o los ucranianos, lo que incluyen los presupuestos al respecto es "progresivamente ir estructuralmente abordando un problema enorme en el mundo".

"Me consta que tal y como estamos desplegando las políticas, estamos consiguiendo que esto se encauce hacia procesos regulares de migración", ha asegurado este lunes el titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, durante la presentación de la partida del proyecto Presupuestos para 2023 de su Departamento.

PRESTACIONES A LAS FAMILIAS: 13.021 MILLONES EN 2023, UN 2,7% MÁS

El proyecto de PGE para 2023 también recoge un incremento del 2,7 por ciento (346 millones de euros más) respecto a 2022 de la prestación a las familias del presupuesto de la Seguridad Social, que asciende a 13.021 millones de euros. Estas prestaciones incluyen el Ingreso Mínimo Vital; la prestación de nacimiento y cuidado; prestaciones de riesgos durante el embarazo; prestación cuidado de menores y lactancia; prestaciones familiares; o ayudas a la dependencia.

Concretamente, el documento refleja que la transferencia del Estado para financiar el Ingreso Mínimo Vital en 2023 asciende a 3.097 millones de euros, un 2,5 por ciento más que en 2022, cuando fue de 3.022 millones de euros.

Tras más de dos años de la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital, esta prestación ha llegado a 510.000 hogares y a más de 1,4 millones de personas, de los cuales el 44 por ciento son menores y dos de cada tres de los hogares beneficiarios el titular es una mujer.

"Nadie podrá decir que este Ministerio no está haciendo lo que no ha hecho nunca nadie por llegar a entender que hay personas muy vulnerables que no solicitan el Ingreso Mínimo Vital. Tras más de dos años de prestación podemos saber que es que no lo solicitan", ha afirmado el ministro Escrivá.

En este contexto, el Ministerio ha lanzado una campaña de comunicación del Ingreso Mínimo Vital, 'IMV Es lo mínimo', en el marco de la cual va a hacer una ruta con un autobús a partir del próximo lunes 17 de octubre para apoyar a aquellos que "tienen más dudas" sobre esta prestación.

Asimismo, va a impulsar un proyecto piloto con el Tercer Sector, con EAPN, para informar sobre esta ayuda, así como a trabajar en la cobertura "efectiva" de los beneficiarios a los que quieren llegar y "promover la integración laboral de los que puedan trabajar".

En referencia a la presidencia de España en el Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023, el Ministerio apuesta por asegurar que todos los Estados miembro "se aseguren tener un esquema de protección de rentas y que se desarrollen itinerarios personalizados para ayudar a los más vulnerables".

Dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Departamento que dirige Escrivá prevé para 2023 la realización de 34 proyectos en distintos ámbitos de la Inclusión, para los que se van a destinar 312 millones de euros.

El ministro ha explicado que el Ingreso Mínimo Vital "no es una prestación" sino un conjunto de políticas que "hay que ir desarrollando en 2022, cuando se han hecho avances legislativos, para avanzar en 2023 en el despliegue de las políticas de inclusión que acompañan" a esta prestación.

"GENERAR CERTIDUMBRE PARA LOS MÁS VULNERABLES"

"El objetivo es el mantenimiento del poder adquisitivo y generar certidumbre para los más vulnerables", ha sentenciado el titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En el ámbito de las migraciones, ha reconocido que tienen "varios retos muy importantes" en 2023. "Empieza el nuevo modelo de acogida para refugiados y migrantes que hemos desarrollado normativamente en los últimos años y va a ser en 2023 donde se va a plasmar y eso tiene implicaciones presupuestarias significativas", ha dicho.

"Seguiremos avanzando en que la migración regular, segura y ordenada no sea un eslogan, sino que tenga detrás cambios normativos y políticas que refuercen que esta sea la forma por la cual los extranjeros no comunitarios lleguen a España", ha concluido Escrivá.