Podemos y ERC fuerzan al PSOE a posicionarse este jueves en el Congreso sobre la investigación en la valla de Melilla

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Podemos y ERC forzarán al PSOE a posicionarse este jueves en el pleno del Congreso sobre la necesidad de investigar las muertes de migrantes en el intento de salto a la valla fronteriza de Melilla del pasado viernes, que se saldó con 23 fallecidos, según las autoridades marroquíes, y 37, según las ONG-. Los republicanos catalanes han aceptado una enmienda de los morados a una moción consecuencia de interpelación que reclama una regularización extraordinaria de unos 500.000 migrantes en España.

Con la enmienda de Podemos, la iniciativa insta también al Ejecutivo a depurar responsabilidades sobre lo ocurrido el pasado 24 de junio en la valla fronteriza de Melilla, tanto por parte del Gobierno español como marroquí". También pide que se garantice que las relaciones con Marruecos se basan en el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes y se establezcan "vías legales y seguras" que garanticen la integridad física y moral de las personas migrantes y refugiadas. El texto se ha debatido este martes pero la votación tendrá lugar el jueves 30 de junio.

Podemos ya había registrado el pasado lunes una proposición no de ley para abrir de forma inmediata una investigación independiente sobre esta tragedia, pero con la incorporación de la enmienda a la iniciativa de ERC, ambas formaciones harán que los socialistas tengan que fijar posición sobre la necesidad de investigar esta trategia justo una semana después de producirse los hechos.

Durante el debate, la diputada de ERC María Carvahlo ha acusado al Gobierno español de "pagar a Marruecos para parar y matar" migrantes en la frontera, con el dinero español. "La porra que pega, que parte cabezas, que hace sangre, las pelotas de sangre que matan, las pagamos entre todas --ha criticado--. La lógica es que los preferís muertos antes que dentro de España".

Asimismo, ha afeado al Ejecutivo su "racismo" porque, en su opinión, nunca habría actuado así con "rubitos de ojos azules", en referencia a los desplazados ucranianos. A pesar de que ha aceptado la enmienda de Podemos, a los morados les ha afeado que es "demasiado tarde, demasiado triste" y, citando a la fundadora de la ONG Caminando Fronteras, Helena Meleno, les ha espetado: "El número de víctimas en las fronteras se ha disparado durante vuestra legislatura. Esta es la triste y dura realidad".

Mientras, desde Podemos, Isabel Franco ha subrayado que España debe rectificar y basar sus relaciones con Marruecos en los derechos humanos y no en "masacres" al referirse a los "asesinados" del pasado viernes en España.

El diputado del PSOE Arnau Ramírez, que no se ha referido a la enmienda de Podemos, ha espetado a ERC que pide una regularización que impide un acuerdo europeo de 2008 y por ello les ha acusado de "utilizar a las víctimas de lo ocurrido". "Así no, con esos insultos, no. ¿Cómo puede decirle al Gobierno de España que los preferimos muertos que dentro estos discurso dan alas a los ultras?", le ha reprochado.