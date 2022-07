Podemos y otros socios registran en el Congreso la petición de Comisión de Investigación sobre lo sucedido en Melilla

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos- En Comú Podem - Galicia en Común, el Grupo Parlamentario Republicano, Euskal Herria Bildu, Compromís-Mas País y el Bloque Nacionalista Gallego han propuesto al Pleno del Congreso de los Diputados que acuerde la creación de una Comisión de investigación sobre el cumplimiento de los Derechos Humanos en la frontera de España con Marruecos en Ceuta y Melilla.

El documento presentado, al que ha tenido acceso Europa Press, señala que el pasado 24 de junio al menos 37 personas murieron, según las ONG -las autoridades marroquíes hablan de 23- y centenares resultaron heridas en la frontera entre Nador y Melilla, "como consecuencia de la actuación policial realizada para evitar que estas y otras personas pudieran saltar la valla fronteriza entre España y Marruecos".

Asimismo, apunta que el objetivo de la Comisión debe ser el de esclarecer, con una investigación a fondo y con todas las garantías de protección hacia las partes, las responsabilidades de los graves hechos ocurridos en la frontera entre Nador y Melilla el pasado 24 de junio, "pero también el de encontrar mecanismos para la práctica y eficaz reparación de las víctimas, que todo sistema de justicia debe proveer de manera intrínseca".

"Por esta razón los expertos han manifestado que las autoridades han de proponer soluciones que traten de reparar las situaciones en las que se produzcan violaciones de derechos humano y se preserven los restos de los fallecidos, además de informar a sus familias y hacer lo necesario para el traslado de los cadáveres", añade el texto registrado en el Congreso.

La Comisión tendrá por objeto investigar el número de víctimas y su identificación completa; el soporte médico, atención psicológica y asesoramiento jurídico-legal proporcionado a las personas acogidas tras estos hechos; la justificación y proporción de la fuerza utilizada por las fuerzas de seguridad en la frontera; o la "pasividad" de los agentes de la Policía Nacional Española ante la incursión de agentes de la gendarmería marroquí para detener a personas que se encontraban en territorio español y que "permitió que pudieran ser devueltas a territorio marroquí, contraviniendo la legislación internacional".

Además, la Comisión investigará si las actuaciones de vigilancia de fronteras realizadas por la gendarmería marroquí fueron financiadas por el Ministerio del Interior y por otros ministerios; y establecerá todos aquellos mecanismos necesarios para planificar políticas de reparación, prevención y la atención a las víctimas.

La duración de los trabajos de esta Comisión de Investigación será de seis meses desde su constitución, que podrá ser prorrogada por acuerdo de la Mesa de la Cámara previa petición razonada de la Comisión. En ese plazo, la Comisión elevará al Pleno del Congreso de los Diputados, para su aprobación, el dictamen en el que figuren sus conclusiones y los eventuales votos particulares al mismo.

La Comisión de Investigación estará compuesta por cuatro representantes de cada uno de los grupos parlamentarios con más de cincuenta diputados en la Cámara y dos representantes de los demás grupos parlamentarios.

TRANSPARENCIA ANTE UNA OPERACIÓN QUE "NO FUE BIEN RESUELTA"

"La semana pasada el ministro Marlaska negó lo que vimos todos los españoles cuando dijo que la gendarmería marroquí no cruzó la frontera española", ha señalado este martes en rueda de prensa el presidente del grupo parlamentario Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, destacando que la operación en Melilla "no fue bien resuelta".

El líder de Unidas Podemos en el Congreso ha exigido que las imágenes que se grabaron en las cámaras de la frontera "sean públicas" y ha pedido "transparencia". "La ciudadanía tiene derecho a saber y, por tanto, esas imágenes tienen que ser públicas", ha sentenciado.

"Y si no hay nada que ocultar, como creemos que no hay nada que ocultar, no entendemos que se nieguen a facilitar esas imágenes, igual que también debería facilitarse el atestado de la Policía donde se relata lo que sucedió", ha subrayado.

Aunque ha asegurado que les parece "muy bien" que el Defensor del Pueblo inicie una investigación, Asens ha comentado que no tiene las competencias ni los recursos para hacerlo, por lo que considera que debe ser en el Congreso donde debe dilucidarse lo que sucedió en la frontera. "Por eso esta mañana hemos registrado la petición de comisión de investigación", ha concluido.