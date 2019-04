Proactiva denuncia que Fomento mantuvo el bloqueo del buque Open Arms aún para ir a Beirut a un acto de sensibilización

Publicado 02/04/2019 17:46:38 CET

Acusa a Fomento de querer eliminar a la ONG "por inanición" mientras deja al barco "arrinconado" en el puerto de Barcelona sin poder zarpar

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ONG Proactiva Open Arms ha denunciado que el Ministerio de Fomento mantuvo el bloqueo del Open Arms, el buque de rescate de migrantes que se encuentra retenido en el puerto de Barcelona, aún para poder navegar hacia Beirut (Líbano), donde la tripulación fue invitada para participar en un acto de sensibilización sobre las labores de salvamento en el Mediterráneo.

Desde la organización han explicado a Europa Press que el pasado día 18 de marzo solicitó el despacho del barco para poder dirigirse al evento programado desde el pasado día 29 de marzo al 31 de marzo en la capital de Líbano. Lo organizaba el partido de la Izquierda Europea, que envió a la ONG una invitación formal.

En la misiva que recibió la ONG, que está firmada por la vicepresidenta del Partido de la Izquierda Europea en Bruselas, Maite Mola, se invita a los miembros de Proactiva alegando lo "interesante" que resultaría para las jornadas e incluso propone la posibilidad de realizar actividades en el propio buque.

Desde Proactiva han asegurado que en la petición del despacho informaron de la invitación. De hecho, tras recibirla, el fundador de Proactiva Open Arms, Óscar Camps, ha señalado en declaraciones a Europa Press que se reunió con la Marina Mercante, ante la que expuso los argumentos y dicha invitación oficial. En esa reunión solicitó el despacho para ir rumbo directo a Beirut fuera de la zona SAR (de búsqueda y rescate), según ha explicado Camps, quien, en cualquier caso, ha subrayado que "todavía" no han obtenido respuesta.

TRÁMITE PENDIENTE DE RESOLVER

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, afirmó ayer durante una rueda de prensa en la sede del PSOE que el Open Arms había pedido "otro despacho, con otro destino", distinto a aguas del Mediterráneo central donde el buque solía operar rescatando migrantes, hasta que el Ministerio decidió retenerlo en el puerto de Barcelona por cuestiones administrativas.

Según declaró Ábalos, "en breve" se resolverá administrativamente esa solicitud de despacho. Fuentes del Ministerio consultadas por Europa Press han confirmado que ese trámite está pendiente de resolverse, si bien no desvelan si Fomento conocía o no que era para que los tripulantes asistieran a un acto en Beirut que ya ha tenido lugar.

Según han apuntado desde la ONG, si solicitaron el despacho hace dos semanas fue porque el trayecto en barco hasta allí dura alrededor de 7 días. "Pero esa solicitud de despacho ya no procede porque ya ha pasado ese evento y nos tenían que haber dicho algo", han incidido desde la ONG.

ES UN BLOQUEO "SIN SENTIDO Y POLÍTICO"

Camps ha confesado que no entiende la falta de respuesta, teniendo en cuenta que el despacho "es un tema administrativo que se hace en minutos", ya que es una cuestión de comprobar si se cumple o no con todos los requisitos exigidos por las normas legales para poder efectuar la navegación.

Además, ha subrayado que, si bien Fomento no permite al Open Arms dirigirse al Mediterráneo para hacer labores de salvamento alegando una cuestión de seguridad por el cierre de puertos cercanos como Malta o Italia, en esta ocasión demuestra que el bloqueo del buque no se debe a criterios "administrativos ni técnicos". "Es un bloqueo sin sentido y un bloqueo político que no se sustenta jurídicamente", ha sentenciado.

Asimismo, ha hecho hincapié en "el perjuicio grave" que le está generando a la ONG el estar amarrado en el Barcelona, "sin tener visibilidad y arrinconado", "pagando tasas portuarias" y asumiendo otros gastos, mientras no están operando en la mar ni pudiendo participar en actos públicos. "El Gobierno tiene como objetivo eliminar a esta organización por inanición", ha recalcado.