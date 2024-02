Víctima de racismo inmobiliario: "Me dijeron que los propietarios eran 'muy de aquí', que no querían 'gente de fuera'"

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Siete de cada diez inmobiliarias rechaza de forma explícita alquilar a migrantes, según el estudio '¿Se alquila? Racismo y xenofobia en el mercado del alquiler' que publicó la organización 'Provivienda' en 2020.

Este es el caso de Kawtar, una mujer marroquí residente en Villafranca del Panadés (Barcelona). Según ha revelado en una entrevista con Europa Press, hace un año y medio, cuando buscaba un piso de alquiler, nadie le contestaba a las peticiones que mandaba en Internet. "Pensé que a lo mejor era por mi nombre, así que empecé a poner otro y sí que me llamaban algunos", lamenta.

Sin embargo, precisa que denunció el caso de una inmobiliaria que contactó con ella. "La agente me preguntó si teníamos nóminas, contratos fijos y mascotas, pero también si éramos de aquí. Yo le dije que si importaba, a lo que me respondió: 'pues sí, a los propietarios les importa porque son una pareja 'muy de aquí' y no quieren 'gente de fuera'", indica.

Asimismo, Kawtar explica que, tras la conversación, le "entró la rabia" y decidió colgar y no alquilar ese inmueble. "Lo vi injusto, pero al ver que tenía esa llamada grabada, decidí denunciarlo", agrega. En este sentido, indica que encontró asesoramiento en la organización Provivienda, que le redactó la denuncia. Sin embargo, explica que el problema era dónde dejarla, "por dónde empezar".

También señala que acudió a la Oficina de Consumo y al ayuntamiento de su municipio, pero que en ninguno de estos lugares supieron cómo ayudarle. En todo caso, apunta que en el primero de ellos su denuncia sigue en curso y aún están gestionándola.

Por otro lado, Eloy (nombre ficticio) cuenta a Europa Press que hace "varios años" empezó a buscar vivienda en Madrid y que, cuando llamaba a los principales portales de vivienda, le decían que "buscaban españoles" o que el inmueble ya estaba alquilado. "Me sentí con una indefensión terrible. No sabía a dónde reclamar o denunciar. Tuve que repartir mis cosas por varias casas de colegas. Fue una situación bastante desagradable", explica el joven argentino.

PRÁCTICAS DE DISCRIMINACIÓN

La organización 'Provivienda' publicó en 2020 el informe '¿Se alquila? Racismo y xenofobia en el mercado del alquiler', del que se desprendía que el 72,5% de las inmobiliarias contactadas aceptaban formas explícitas de discriminación. Además, mostraba que ocho de cada diez agentes comerciales aceptaron que, cuando se trataba de población extranjera, había prácticas de discriminación relativa, que se materializaba en el aumento de requisitos específicos para acceder a la vivienda en alquiler.

En concreto, este estudio --financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones-- abordó el problema de la discriminación en la vivienda de personas extranjeras, especialmente de aquellas nacidas fuera de la UE.

Para llegar a estos resultados se realizaron 1.836 llamadas que respondían a anuncios de alquiler reales, a través de la metodología del testing inmobiliario. La clave del estudio fue la búsqueda de respuestas distintas a dos tipos de llamadas telefónicas: de una persona autóctona y de una extranjera.