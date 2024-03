"Un 8M para cambiar la historia". Por Valery Johana Martinez, Beca 'Transformando Realidades' de BBVA y Bancamía

Mi nombre es Valery Johana Martinez Palacio. Tengo 17 años y soy estudiante de primer semestre de Ingeniería Industrial el Pontificia Universidad Bolivariana. Actualmente vivo en la ciudad de Medellín pues soy del corregimiento de Tagachi, ubicado en el departamento de Chocó. Soy la segunda hija de la familia que va a la universidad, pues somos 7 hermanos.

En Tagachi, así como en la mayor parte del Chocó, la pobreza es un indicador muy visible en nuestras comunidades afro y las oportunidades de crecimiento son pocas. Mi padre se dedica al transporte de pasajeros y a la venta de plátanos en una pequeña barca artesanal; su trabajo lo realiza a diario durante más de 14 horas navegando en el río, pues solamente viajar desde nuestra comunidad hasta Quibdó, que es la capital, nos tomamos casi 5 horas.

Es muy difícil definirme en una palabra, pero considero que la más me representa es resiliencia, ya que desde que tengo uso de razón, me he tenido que enfrentar a muchas dificultades o problemas por muchas causas, mi realidad ha sido muy difícil pero siempre he sabido superado los problemas con mucha resiliencia.

Haber sido una de las ganadoras de la Beca 'Transformando Realidades' de BBVA y Bancamía representa la oportunidad que tantas veces le pedí a Dios para superarme intelectualmente y poder cambiar mi presente y futuro, el mismo que por mucho tiempo ví imposible de cambiar, pero gracias a la beca hoy se ha convertido en mi realidad, que me permite soñar con un panorama prometedor.

Para mi comunidad, haber ganado la beca significa una luz de esperanza, para que los jóvenes de mi pueblo nunca dejen de perseguir sus sueños y ser esa inspiración para seguir adelante y luchar por lo que queremos, representa las oportunidades que durante tanto tiempo nuestros gobernantes nos han negado. El hecho de asistir a la universidad me permite ver un presente lleno de oportunidades que me permitirán obtener un futuro mejor, ese que tanto soñé y en el que actualmente trabajo para alcanzar los logros de forma satisfactoria.

Un día normal en mi vida consiste en levantarme a las 5 de la mañana, preparar mi lonchera para irme a la universidad, donde estoy la mayor parte de mi día pues salgo de clases a las 6:00 p.m. y voy llegando a mi casa ya en la noche, como a las 7:30 p.m.. Al llegar realizo tareas del hogar y luego me pongo a estudiar para luego dormir y levantarme al día siguiente nuevamente con la rutina.

Me caracterizo por ser una persona apasionada por estudiar, que ama a su familia y que tiene mucho sentido de pertenencia por su comunidad. Mi experiencia en la universidad ha sido llena de muchos cambios, de aprendizaje, de adaptación, pero sobre todo un camino que me ha permitido conocerme más y entenderme, y también darme cuenta de lo privilegiada que soy por ser una de las ganadoras de esta maravillosa beca.

Con mis estudios profesionales espero apoyar en el desarrollo y creación de oportunidades laborales y académicas, de manera que las personas de mi territorio puedan tener una mejor calidad de vida, y como futura ingeniera industrial, mi grande más sueño es poder extender los negocios de mi padre en el mundo entero porque deseo que todo provenga de mi comunidad, ya que sé que hay muchos recursos naturales que necesitan ser explotados de manera sostenible para convertirse en ofertas laborales y de desarrollo para las personas de Tagachi, pues si hay trabajo, hay más oportunidades de crecimiento y por consiguiente, de educación.

De esa manera quiero en un futuro aportar a la construcción y mejora de mi corregimiento. Asimismo, en un futuro quiero ser ese medio por el cual sea visible el abandono estatal que a lo largo de la historia hemos vivido y ser esa fuente que inspire a otras personas a querer ayudar a cambiar la historia de ese territorio olvidado, brindando oportunidades.

Mis próximos pasos son seguir estudiando y tener la oportunidad de hacer un intercambio a Estados Unidos, luego terminar mis estudios con honores, conseguir trabajo y luego de tener experiencia y los recursos suficientes, poder montar mi propia empresa junto a mi hermana ya que ha sido un sueño de pequeñas, cuando pasábamos aquellas tardes tumbadas en la cama imaginándonos nuestro futuro que creímos solo sería un sueño, y hoy en día, veo como cada una de aquellas cosas se han convertido en realidad.

MUJER Y 8M

Percibo el acceso de nosotras las mujeres a la educación como un proceso que, en comparación de años atrás, ha tenido un considerable avance, ya que cada día somos más las mujeres que contamos con esta posibilidad, y por consiguiente, hay más de nosotras en puestos de trabajos importantes; sin embargo, aún existen muchos desafíos por superar. Es fundamental tener sistemas laborales igualitarios para así garantizar que todas tengamos acceso a la educación.

Para mí, el Día de la Mujer significa el movimiento que comenzaron unas pocas por el reconocimiento de sus derechos, donde ellas dejaron su sangre para que hoy las mujeres tengamos acceso a decisiones y oportunidades que impactan el presente, significa el poder de resiliencia y resistencia que poseemos todas para luchar por nuestras oportunidades, lo que amamos y lo que queremos, y lo vivo como un día donde destaco el valor de aquellas que han marcado una diferencia en mi vida y en el mundo.

Uniéndome a esa lucha en busca de igualdad, es un día donde me permito celebrar los logros alcanzados por aquellas que han puesto su grano de arena para cambiar y mejorar el mundo; y reflexiono sobre el poder que tenemos todas las mujeres para alcanzar nuestros objetivos.

Me gustaría que este día 8 de marzo se celebrara recordando los aportes que las mujeres hemos hecho para la construcción de sociedad, un día donde se promueva la igualdad de género, el empoderamiento, la solidaridad y sororidad entre nosotras. Me gustaría que ese día se hiciera a nivel mundial un minuto de silencio en memoria de aquellas que han muerto por este movimiento y por la desigualdad que actualmente vivimos.

Es importante darle a conocer a los políticos y a la sociedad en general que somos una juventud con muchas capacidades para salir adelante, que entiendan que somos el futuro pero también el presente de nuestra sociedad, que reconozcan que nuestro poder y valentía, que no nos quedamos callados ante los problemas y que tenemos la capacidad de criticar lo que creemos incorrecto, pero también, autocriticarnos si es necesario.

Valery Johana Martinez Palacio es una de las ganadoras de la Beca 'Transformando Realidades' que conceden BBVA y Bancamía. Los ganadores de la IV edición de estas becas educativas, hijos de microempresarios clientes de Bancamía, podrán cursar una carrera universitaria.