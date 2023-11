Allen & Overy y Fundación Integra mejoran la empleabilidad de 60 personas en riesgo de exclusión social

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Allen & Overy y Fundación Integra han logrado mejorar la empleabilidad de 60 personas en riesgo de exclusión social y con discapacidad en la Comunidad de Madrid, a través de su proyecto 'Generando segundas oportunidades'.

En particular, el 36% de las personas que forman parte de la iniciativa ya ha encontrado un empleo, "lo que les ha permitido recuperar la confianza en sí mismos y comenzar una nueva vida", como señalan ambas entidades.

"He pasado de no tener nada a tenerlo todo. Cuando has pasado tanto tiempo privado de libertad y por fin sales, tienes miedo porque sabes que fuera ya no hay nada. Ni amigos, ni familia, ni un sitio al que ir. Esta oportunidad ha sido un regalo para empezar de cero", detalla Jorge, beneficiario del programa.

A su vez, 28 profesionales de la compañía han participado como voluntarios corporativos en el proyecto con su colaboración para impartir formación en la Escuela de Fortalecimiento de la Fundación. "Gracias a su generosidad, los participantes han adquirido los conocimientos y las herramientas necesarias para iniciar su proceso de integración socio-laboral", señalan las empresas promotoras.

Allen & Overy y Fundación Integra desarrollan este proyecto, enmarcado en el programa 'Social Funding' de Allen & Overy, con el objetivo de impactar positivamente no solo en los beneficiarios (personas que han salido de las drogas, la calle, la cárcel, mujeres víctimas de violencia, etc.) sino también en sus familias, en la sociedad y en las empresas que integran a los participantes.