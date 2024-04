'Arte inclusivo', la muestra para dar visibilidad a la creatividad de personas con discapacidad

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 25 artistas con discapacidad intelectual participan en la VII edición de la exposición 'Arte Inclusivo', organizada por Fundación Randstad, Fundación Amás, Fundación Aon y LOEWE Perfumes. La muestra tendrá lugar en la Galería Blanca Soto de Madrid (Calle Almadén, 16), desde este 9 de abril hasta el próximo 30 de abril.

Esta exposición, cuyo objetivo es fomentar la promoción del arte y la cultura y dar visibilidad al talento de los artistas con discapacidad intelectual, reúne 39 obras de diferentes disciplinas: 20 pinturas, 6 esculturas y 13 fotografías. Estas piezas, que estarán a la venta durante la muestra, son obra de los artistas pertenecientes a Fundación Amás.

Una de las participantes es la artista Marisa Martínez, quien participa por primera vez en 'Arte Inclusivo', aunque sus obras se han mostrado en otras exposiciones y sabe lo que es vender su arte. "La pintura me inspira para expresar mis sentimientos, mi estado anímico, y con mucha ternura dar un enfoque de colores vivos y maravillosos", ha señalado, al tiempo que ha reivindicado una mayor visibilidad para las personas con discapacidad intelectual en su rol artístico.

Por su parte, Luis Bolaños, que afronta su tercera edición como artista en 'Arte Inclusivo', ha explicado que la pintura le relaja. "Trabajo con colores, me gusta pintar salpicando y con otras técnicas como la esponja. Me gusta que lo que pinto le guste a la gente y también me gusta vender cuadros", ha indicado el artista. Para Bolaños, la pintura ha sido un descubrimiento: "Me gusta el arte. Antes sólo me dedicaba a hacer piezas en el centro, no cambiaría mi ocupación anterior por mi tarea artística".

Mariano Hernández, que también debuta con una propuesta en la que ha experimentado con una intensa combinación de colores, ha explicado que siente "alegría, felicidad, y orgullo" por conseguir materializar una propuesta que llegue a la galería Blanca Soto, y que está deseando compartirlo con su familia y amigos.

"VALORAR OTRAS FORMAS DE CREATIVIDAD A TRAVÉS DEL ARTE"

La exposición alcanza esta VII edición bajo la dirección y organización de la galerista Blanca Soto, quien ha expresado con orgullo su compromiso al proporcionar su espacio para exhibir el talento de estos artistas, brindándoles la oportunidad de dar a conocer su obra cargada de creatividad y sensibilidad a través de este medio. "Nuestra intención es dignificar y valorar otras formas de creatividad a través del arte", ha asegurado.

Por su parte, la directora de Fundación Randstad, María Viver, ha mostrado su admiración a los artistas y su satisfacción por formar parte de una muestra que se consolida cada año. "'Arte Inclusivo lleva siete años promocionando el talento artístico de las personas con discapacidad, un propósito muy en línea con el trabajo que nosotros, en la Fundación, realizamos cada día para lograr una sociedad donde la inclusión sea real y en todos los ámbitos de la vida", ha asegurado Viver.

El director general de la Fundación Aon España, Pedro Tomey, también ha mostrado su satisfacción con la séptima edición de 'Arte Inclusivo'. "Para la Fundación Aon España haber impulsado este proyecto colaborativo hace ya 7 años es un tremendo orgullo, no solo porque supone brindar nuevas oportunidades a artistas con otras capacidades, sino porque abre nuevos horizontes en nuestro camino hacia una sociedad más inclusiva, con el arte y la cultura como hilo conductor", ha explicado a este respecto.

En este sentido, ha añadido que "el arte nos une, y con cada nueva edición de la exposición de Arte Inclusivo consolidamos el cumplimiento de nuestra misión de construir un mundo mejor."

LOEWE Perfumes se une a la séptima edición del proyecto consolidando cuatro años de apoyo continuo. "Este compromiso refleja nuestro firme propósito de impulsar el arte como un medio para fomentar la plena participación de las personas con discapacidad intelectual en la sociedad y en la empresa. Para nosotros, el arte es más que una forma de expresión: es un puente que une emociones y una poderosa herramienta de inclusión social", ha señalado el CEO de LOEWE Perfumes y LVMH Beauty Iberia, Juan Pedro Abeniacar.

Desde Fundación Amás, la responsable del área ocupacional, Sara Serrano, ha agradecido el apoyo recibido por parte de todas las empresas y por Blanca Soto. "Gracias al compromiso de todos y cada uno de los colaboradores, la séptima edición viene con más fuerza que nunca, ya que hemos explorado nuevas destrezas artísticas. De esta manera, los artistas amplían y desarrollan su discurso artístico creando su estilo propio gracias a las artes plásticas", ha indicado.