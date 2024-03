AUARA impulsa diez proyectos en Kenia que facilitan el acceso a agua potable a más de 10.000 personas

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

AUARA, la empresa social perteneciente a la Corporación Hijos de Rivera que destina el 100% de sus dividendos a llevar agua potable a países que carecen de ella, ha financiado en Kenia 10 proyectos que facilitan el acceso a agua potable a más de 10.000 personas desde 2018.

En concreto, en este periodo, la empresa ha instalado un total de 12 infraestructuras que han generado más de 28,5 millones de litros de agua potable, que han beneficiado a 10.240 personas en situaciones de especial vulnerabilidad.

Como indica la compañía, el 40% de la población keniana no tiene acceso a agua potable y más de dos terceras partes no tiene acceso a servicios sanitarios básicos no compartidos. En esta zona del mundo es "especialmente preocupante" la situación de las niñas, muchas de las cuales "son obligadas a matrimonios forzosos y embarazos adolescentes, además de sufrir prácticas de mutilación genital femenina".

En este contexto, el equipo de AUARA ha visitado los proyectos que han desarrollado en junto a Kirira NGO, principal socio sobre el terreno en este país, en la zona rural de Tharaka, que se encuentra en el centro de Kenia a orillas del río Tana, aislada por la falta de puentes y en situación de extrema pobreza.

El equipo ha vivido y compartido su estancia con los niños de la Rescue House, en la localidad de Ciampiú, donde se realizan labores de acogida de menores que escapan de sus hogares por la violencia, por la mutilación genital femenina o por ser obligados a un matrimonio infantil por sus familias.

En esta localidad han podido conocer de primera mano los beneficios tanto del tanque en la escuela de secundaria de Tharaka como de los dos tanques que AUARA ha construido en el dispensario médico de esta comunidad y que dan servicio a más de 5.000 personas en total, como destaca en un comunicado.

También han visitado otras escuelas de Kirira NGO y han conocido los programas de microcréditos dirigidos a mujeres para que puedan emprender y ser independientes. Precisamente, en estas escuelas existen 'Club antiablación' donde las niñas de entre 8 y 14 años reciben formación contra la ablación, higiene personal y derecho a la educación.