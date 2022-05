Boehringer Ingelheim España dona 1.600 mochilas con material escolar a menores en situación de desigualdad

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Boehringer Ingelheim ha donado 1.600 mochilas con material escolar a niños y niñas en situación de desigualdad económica, gracias a una iniciativa llevada a cabo junto a Estrella ONG, dentro del proyecto 'Ningún Niño/a con la Mochila Vacía', dirigido a ofrecer las mismas posibilidades en el ámbito de la educación.

El proyecto que surgió en el mes de marzo de 2020 en Madrid como consecuencia de la situación que estaba viviendo el país, busca que los niños puedan afrontar el curso escolar en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros.

Esta iniciativa se ha llevado a cabo durante la celebración del evento 'Value Through Innovation Day' (VTI Day), un acontecimiento global que la compañía organiza desde hace 27 años con el objetivo reflexionar sobre los valores y cultura de la compañía.

Esta nueva edición, que se ha celebrado en formato virtual, ha estado vinculada al lema 'Inspiring Futures', un llamamiento a la acción para que cada uno de los colaboradores de la compañía tenga un impacto positivo en la transformación de la vida de los pacientes y los animales, así como en el planeta y las comunidades.

Asimismo, se ha aprovechado la ocasión para celebrar virtualmente los 70 años de Boehringer Ingelheim en España. En estos años aportando valor a través de la innovación, Boehringer Ingelheim ha transformado en España la vida de miles de pacientes y familias, para que estos puedan disfrutar de una mejor calidad de vida.

En concreto, han atendido a pacientes con enfermedades cardio metabólicas, como la diabetes tipo 2, o respiratorias, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) o el asma. "Además, en salud humana, estamos trabajando en nuestro 'pipeline' para llegar a más pacientes y nuevos tratamientos para enfermedades del Sistema Nervioso Central, Oncología, Salud de la Retina y Enfermedades minoritarias. Algo que nos permitirá ampliar aún más nuestra capacidad para mejorar la vida de más personas", ha dicho el director general de Boehringer Ingelheim España, Peter Ploger.

La compañía también celebra los 50 años del área de salud animal, posicionándose como uno de los principales proveedores de vacunas, terapias y cuidados preventivos que protegen a los animales de las enfermedades y el dolor, tanto para animales de compañía como para ganado.

En este sentido, uno de los proyectos innovadores que se ha presentado durante el 'VTI Day es Sound Talks', una iniciativa de 'Smart farming' que busca monitorizar la salud de los animales a través de sensores de sonido, humedad y temperatura. Gracias a estos sensores, veterinarios y granjeros pueden predecir enfermedades antes de que se manifiesten en el ganado.

De este modo, se unen la innovación y la tradición para lograr un futuro mejor para las granjas de todo el mundo. Además, en línea con el lema de este año, 'Inspiring Futures' y como parte de una acción de responsabilidad social corporativa, los colaboradores han participado en una actividad de gamificación.

Así, la compañía realizará una donación de 1.600 mochilas con material escolar, una por cada colaborador, a niños en situación de desigualdad económica, con el objetivo de ofrecerles la oportunidad de construir su propio futuro.

"El 'VTI Day' es importante porque nos recuerda los motivos por los que los colaboradores de esta compañía hacemos lo que hacemos. El lema de este año, 'Inspiring Futures' significa pensar en las futuras generaciones y cuidar de ellas. Significa hacer cosas en nuestro tiempo presente que les resulten útiles, de la misma manera que nosotros hemos heredado ideas, conocimientos y avances de los que nos han precedido. Y para ello, es básico tener un propósito", ha explicado Ploeger.

Por su parte, la directora gerente de Recursos Humanos de Boehringer Ingelheim, Olga Salomó, ha destacado que este acontecimiento permite reforzar los valores de la compañía, y poner énfasis en las personas. "Las compañías debemos fortalecer los lazos que nos unen con el activo más fundamental: nuestro capital humano. Además, este evento nos permite conectar con la esencia de Boehringer Ingelheim y hacer nuestra la misión de la compañía. Solo si cada una de nuestras personas integra el reto de futuro y lo hace suyo, podremos impactar verdaderamente en la sociedad", ha enfatizado.

DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LAS GENERACIONES

A su vez, esta iniciativa se incluye dentro de la estrategia de 'Desarrollo sostenible para las generaciones', alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y guiada por sus tres pilares ('More Health', 'More Green' y 'More Potential') a través de los cuales ha llevado a cabo 114 iniciativas a nivel local.

A través del pilar 'More Health', la compañía desarrolla soluciones que fomentan el acceso universal a la atención médica, contribuyendo a dar solución a necesidades médicas no cubiertas y a garantizar la seguridad alimentaria. En este sentido, este año Boehringer Ingelheim identifica prioridades en el área de Cronicidad y Salud Mental.

Además, impulsa iniciativas para lograr estos objetivos a través de las alianzas. En este sentido, 'Changing Health' es una de las iniciativas que Boehringer Ingelheim lleva a cabo para conseguir una atención sanitaria basada en el valor y centrada en el paciente.

Por otro lado, la compañía también forma parte de 'Cronicidad: Horizonte 2025', la principal plataforma de sensibilización sobre la cronicidad en España desde una perspectiva multidisciplinar. Otra de las apuestas de Boehringer Ingelheim es el trabajo conjunto con las asociaciones de pacientes, por ello, cada año celebra el 'Patient Day', para poner en común aprendizajes, conocimientos y experiencias para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

La actividad de Boehringer Ingelheim está focalizada en generar valor, al mismo tiempo que defiende un firme compromiso con la protección del medio ambiente trabajando constantemente para implementar nuevos procesos logísticos que permitan producir con la misma efectividad, pero reduciendo al máximo el impacto negativo sobre el entorno.

Por ello, los resultados más destacados de las iniciativas correspondientes al pilar 'More Green' contemplan que con un cien por cien de uso de energía renovable, en 2021 un ocho por ciento los residuos sólidos urbanos. Asimismo, se utilizan 466 toneladas de materiales reciclados y reutilizados y la compañía suma 10.700 metros cúbicos de agua recuperados.

Además, se han llevado a cabo varias iniciativas de transformación sostenible como la instalación de placas fotovoltaicas y de cargadores eléctricos en los aparcamientos del 'site', con los que se han conseguido ahorrar 10 toneladas de Co2. La sede corporativa de Boehringer Ingelheim España consiguió la certificación de neutralidad de carbono.

Dentro del pilar 'More Potential', que se centra en mejorar la salud de las personas y las comunidades donde residen a través de la promoción de la sostenibilidad y la inclusión colectiva, la compañía muestra su compromiso por la diversidad de género, generacional y cultural.

Para fomentar el desarrollo económico y el bienestar social en los países donde tiene presencia, la compañía establece acuerdos con entidades internacionales y locales que generen movimientos en busca de mejoras.