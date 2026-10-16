Expertos constatan "el reto" de las ONG de incorporar la IA sin perder la confianza de sus donantes

Glòria Oliver, presidenta de la AEFr. - AEFR

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Digital Fundraising HUB 2026, organizado por la Asociación Española de Fundraising (AEFr), ha constatado "el reto" al que se enfrentan las ONG al incorporar la Inteligencia Artifical (IA) para mejorar la captación de fondos y personalizar la relación con socios y donantes sin perder la confianza de los mismos.

El evento ha reunido a 150 profesionales del fundraising, la comunicación y el marketing digital en el Hub Social Barcelona para analizar las tendencias que están transformando el sector de la captación de fondos y debatir cómo las ONG pueden adaptarse a este entorno tecnológico cambiante sin perder su esencia.

En un comunicado, los organizadores del evento han señalado que una de las principales conclusiones a las que se ha llegado ha sido que no basta con solo incorporar estas nuevas herramientas tecnológicas a las organizaciones, sino que se han de utilizar para fortalecer la confianza y generar un mayor compromiso con las causas sociales.

La presidenta de la AEFr y directora general adjunta de la Fundación Pasqual Maragall, Glòria Oliver, ha destacado que "el fundraising digital ha dejado de ser un canal". "Hoy es una manera de relacionarnos, de escuchar y de construir comunidad", ha defendido, y ha apostado por la necesidad de que las organizaciones comprendan cómo utilizar herramientas como la IA para mejorar su trabajo sin perder de vista sus objetivos.

En este sentido, distintos directivos de organizaciones como Nuria Oliver (directora y cofundadora de ELLIS Alicante), Julián de Cabo (Chief Strategy Officer de Sngular), y Albert Esplugas (CEO de Futuria Strategy) han compartido sus experiencias para integrar la IA de manera responsable y aprovechar la innovación para conectar con las personas.

"La tecnología debe estar al servicio de la misión, no la misión al servicio de la tecnología. Toda aproximación a la IA debe hacerse desde los principios FATEN: una IA justa, transparente y responsable que maximice el impacto positivo y minimice los riesgos", ha recordado Oliver.

Como ha destacado, "el reto es conseguir una IA que contribuya a una sociedad mejor", a lo que ha sumado una advertencia: "hace tiempo que la IA ha dejado de ser una cuestión tecnológica, para ser una cuestión geopolítica y estratégica".

Por su parte, Esplugas ha asegurado que "la IA gana cuando es invisible para el donante y visible para el fundraiser" y ha planteado a las ONG utilizar la IA para tareas racionales, preservar la autenticidad y la emoción en la relación con los donantes y adaptar las campañas tanto a las personas como a sus asistentes de IA, todo ello sin perder la conexión y la confianza humana.

"Si la IA nos ayuda a mejorar la eficiencia en la gestión, nos tenemos que reenfocar en construir relaciones más personalizadas con los donantes", ha señalado De Cabo.

INNOVACIÓN PARA CONECTAR CON LAS PERSONAS

Más allá de la tecnología para la captación de fondos de las ONG, los asistentes del evento han puesto también el foco en la creatividad y la comunicación para diferenciarse en un entorno digital sobrecargado de información y contenidos, caracterizado por la competencia por la economía de la atención.

Los creativos integrantes de la organización social 'No somos Morgan', Chuwi García, Andrés Gil y Nacho Bárcena, han mostrado a partir de la creación de un telediario realizado con IA cómo la tecnología puede crear nuevos contenidos innovadores y explorar diferentes formatos. No obstante, han recalcado la importancia del criterio creativo, la transparencia y la supervisión humana en el proceso.

Su intervención ha puesto de manifiesto que la innovación no consiste únicamente en incorporar herramientas, sino en saber utilizarlas para contar historias relevantes.

Así, en el encuentro se han concluido que la IA, la automatización y las herramientas digitales ofrecen nuevas posibilidades para optimizar recursos, mejorar la personalización y ampliar el alcance de las campañas, pero los profesionales no deben olvidar que el verdadero valor reside en la capacidad de las entidades para utilizar estas herramientas al servicio de las personas y de su misión social.

Con el Digital Fundraising Hub, la Asociación Española de Fundraising reafirma su apuesta por acompañar a las organizaciones del Tercer Sector en este proceso, promoviendo una captación de fondos más innovadora, ética, eficaz y conectada con las personas.