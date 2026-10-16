La FMBBVA apuesta por el emprendimiento para erradicar la pobreza

Barrio de viviendas vulnerables en Perú. - FMBBVA

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA) apuesta por la ayuda al emprendimiento como forma para erradicar la pobreza y argumenta que el reto ya no consiste solo en sacar a las personas de la misma, sino que pasa por construir mecanismos que impidan que quienes han salido de ella vuelvan a recaer.

Con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la pobreza, que se celebra este 17 de octubre, desde la fundación señalan que actualmente atienden a más de 3 millones de emprendedores de escasos recursos en cinco países de América Latina.

El 47% de los que han recibido el apoyo de las entidades de la Fundación ha conseguido salir de la pobreza, y 6 de cada 10 lo han conseguido a los cinco años. En 2025 la Fundación ha desembolsado 1.910 millones de dólares en microcréditos para estos emprendedores.

Desde la entidad, destacan que la situación de estas personas cambia cuando sus negocios consiguen crecer, para lo que no basta solo con la concesión de créditos, sino que es necesario un acompañamiento, seguros, acceso a mercados y herramientas digitales.

En este sentido, señala que América Latina es un buen ejemplo de que salir de la pobreza no garantiza no recaer en ella. La región va a registrar este año su mejor cifra de pobreza monetaria (el 24,8% de la población) desde que existen registros. No obstante, cerca de 167 millones de personas seguirán siendo pobres y otros 200 millones más están muy cerca de recaer.

"El problema de América Latina ya no es sacar personas de la pobreza, sino conseguir que permanezcan fuera de ella. La pobreza debe entenderse de manera dinámica, como una película, no estática como una foto, porque las personas de escasos recursos tienen muchas dificultades para consolidar los avances que consiguen", explica el director de Research y Estrategia de la FMBBVA, Giovanni Di Plácido.

En el caso de España, FMBBVA destaca que presenta una realidad distinta y utiliza indicadores de pobreza basados en criterios metodológicos diferentes a los empleados en América Latina, por lo que sus cifras no son comparables.

Sin embargo, ambas realidades muestran que, a pesar de los avances, millones de personas siguen todavía viviendo en situación de pobreza. Según el XVI Informe El Estado de la Pobreza, elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), la tasa de pobreza relativa se situó en 2025 en el 19,5%, el más bajo de la serie histórica tras tres años consecutivos de descenso. No obstante, 9,6 millones de personas viven con ingresos inferiores a 1.018 euros mensuales por unidad de consumo.

El informe también muestra una reducción de la pobreza severa, que desciende cuatro décimas hasta el 8%, su nivel más bajo desde 2009. Pese a esta mejora, 3,9 millones de personas viven con ingresos inferiores a 679 euros mensuales por unidad de consumo.

"Que algunos indicadores hayan mejorado es una buena noticia, pero no podemos conformarnos mientras millones de personas sigan viviendo en situación de pobreza, muchas de ellas con ingresos que no cubren sus necesidades básicas. La pobreza no se combate únicamente con crecimiento económico: necesitamos políticas públicas que garanticen ingresos suficientes, empleo de calidad y acceso a una vivienda asequible, y también reforzar los sistemas de protección social para que una pérdida de empleo, una enfermedad o cualquier otro imprevisto no suponga caer o volver a caer en la pobreza", señala el presidente de EAPN-ES, Carlos Susías.

LA POBREZA DEL FUTURO

Las investigaciones del área de Research y Estrategia de la FMBBVA señalan que los conflictos, el cambio climático, el envejecimiento, la inteligencia artificial y la exclusión digital tendrán especial importancia en los próximos años en América Latina.

Por ejemplo, la tecnología puede abrir oportunidades, pero también dejar gente atrás porque no tener conexión a internet o una identidad digital, dificultan el acceso al crédito, a ayudas sociales y al empleo formal. También aumenta la exposición a fenómenos climáticos extremos (en 2024, 82 desastres afectaron a 12 millones de personas).

Por ello, para muchas personas montar un pequeño negocio es una forma de ganarse la vida ante la falta de opciones laborales. Pero el autoempleo no garantiza por sí mismo salir de la pobreza, según la FMBBVA, que defiende que la situación de los emprendedores cambia cuando sus pequeños negocios consiguen crecer pero, para conseguirlo, no basta con la concesión de un crédito, por lo que abogan por el acompañamiento, seguros y acceso a mercados y herramientas digitales.