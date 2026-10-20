La Fundación Álex Rivera renueva su portal de vivienda para ayudar a personas con discapacidad intelectual

La Fundación Álex Rivera, con el patrocinio de la Comunidad de Madrid, presenta el nuevo Portal de Vivienda, - FUNDACIÓN ÁLEX RIVERA

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Álex Rivera ha renovado su portal de vivienda con el objetivo de facilitar el acceso a un hogar y promover el desarrollo de un proyecto de vida independiente para las personas con discapacidad intelectual.

La plataforma reúne en un mismo espacio viviendas con apoyos ofrecidas por entidades sociales, opciones de alquiler asequible gestionadas por empresas y viviendas de particulares. Además, permite encontrar posibles compañeros de piso.

La presentación de la herramienta ha tenido lugar en un acto patrocinado por la Comunidad de Madrid, que ha reunido a familias, personas con discapacidad intelectual, representantes de la administración pública, de entidades del tercer sector y del ámbito empresarial.

El portal se ha renovado con nuevas funcionalidades y una experiencia pensada de principio a fin "para que buscar un hogar sea más fácil y seguro".

En concreto, para facilitar la búsqueda, la Fundación ha incorporado filtros por ubicación, precio, tipo de vivienda, frecuencia de los apoyos, edad, accesibilidad física y atención médica, etc. También cuenta con una opción para consultar las viviendas en un mapa.

Asimismo, las entidades sociales, las familias y los particulares pueden publicar viviendas y habitaciones, aumentando la visibilidad de sus ofertas.

Según el estudio de la Fundación Álex Rivera y la Fundación PwC, el 72% de las personas con discapacidad intelectual sigue viviendo con su familia, aunque cerca de la mitad quiere emanciparse. Y de los que han logrado independizarse, el 20% viven en un entorno desinstitucionalizado. Así, el Portal de Vivienda nace para reducir esa distancia entre el deseo de una vida independiente y la posibilidad real de conseguirla.

En este sentido, el fundador y presidente de la Fundación Álex Rivera, Carlos Rivera, ha destacado que "el portal nace para dar una respuesta a inquietudes de las personas con discapacidad intelectual y sus familias y a la necesidad de contar un sitio único y accesible en el cual poder encontrar viviendas que se adapten a las necesidades de cada persona".

En esta misma línea, ha asegurado que el nuevo portal trae más opciones de vivienda y ha añadido que "se puede encontrar todo mucho más fácil y de forma más segura". "Este es un gran salto adelante, porque queremos que las personas con discapacidad intelectual puedan elegir dónde, cómo y con quién vivir", ha expuesto.