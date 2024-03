'Fundamentos' de Fundación BBVA, dotado con 3 millones de euros, impulsa 5 proyectos de investigación exploratoria

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 'Programa Fundamentos' de la Fundación BBVA, dotado con 3 millones de euros, impulsa cinco innovadores proyectos de investigación exploratoria sobre cuestiones centrales de ciencia básica, según ha informado la fundación.

Los proyectos seleccionados explorarán aspectos fundamentales de cuestiones como el funcionamiento de la división celular, la superconductividad, la visión artificial, los vínculos entre plantas y comunidades de microorganismos en los ecosistemas diversos del planeta, y las interacciones entre relaciones sociales y características culturales.

Tras valorar un total de 305 solicitudes, las comisiones de expertos evaluadores han concedido cinco ayudas de 600.000 euros cada una en otras tantas áreas de conocimiento: Física y Química; Matemáticas, Estadística, Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial; Biología y Biomedicina; Ciencias del Medio Ambiente; y Ciencias Sociales.

Desde hace más de dos décadas, la actividad de la Fundación BBVA se ha centrado en impulsar la generación de conocimiento a través del apoyo a todas las facetas de la investigación científica, así como su proyección a la sociedad, como la mejor forma de abordar los principales retos del siglo XXI.

"La exploración de ciencia básica y, en particular, de los conceptos más generales -los fundamentos- de una disciplina científica o de las nociones esenciales compartidas por más de un campo del conocimiento, aun careciendo, por lo general, de una aplicación o utilidad práctica directa o inmediata, acaba generando avances especialmente transformadores de la propia área de que se trate e incluso de otras distantes, además de tener consecuencias aplicadas en muchos ámbitos de la práctica y la vida social", explica el director de la Fundación BBVA, Rafael Pardo.

El 'Programa Fundamentos' contempla la posibilidad de que los proyectos estén liderados por hasta tres investigadores principales (IP), uno principal de nacionalidad española o adscrito a un centro en España, y hasta otros dos adicionales que pueden estar adscritos a centros españoles o de cualquier otro país.

En cuanto al resto del equipo, un 70% de los investigadores deben trabajar en España y los demás pueden estar adscritos a centros de cualquier país.

En la convocatoria que se acaba de fallar, los cinco proyectos seleccionados están liderados por tres IP de centros de investigación españoles -con sedes en Madrid, Cataluña, Valencia y Andalucía- e internacionales -de Alemania (Universidad de Tubinga) y EEUU (J.Craig Venter Institute en California y la Universidad de Florida).

En cuanto a los integrantes de los equipos, se trata de investigadores procedentes tanto de centros en las comunidades autónomas españolas ya mencionadas como de EEUU (Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, y la Universidad de Harvard, ambas instituciones en Boston).

Los proyectos elegidos son 'An electronic Quantum Simulator (EQS)'; 'Harnessing Vision Science to Overcome the Critical Limitations of Artificial Neural Networks (VIS4NN)'; 'The physical basics of cell division in minimal and synthetic cells (MINCELL)'; 'Unrevealing co-evolutionary patterns in plants and microbes under environmental stress from local to global scales (EVOLBIOME)'; y 'Mapping Cultural Diversity through Personal Networks (MapCDPerNets)'.