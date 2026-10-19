Más de 800 entidades sociales recurren al Banco de Productos Acompartir desde 2013 en ayuda a colectivos vulnerables

Archivo - Almacén Acompartir. - JAVIERVALEIRO - Archivo

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 809 entidades sociales han recurrido al Banco de Productos Acompartir --que provee de productos no alimentarios y de primera necesidad a colectivos vulnerables-- desde su creación hace 13 años, en 2013, con el propósito de rescatar productos nuevos no alimentarios para donarlos a personas en riesgo de exclusión social.

En total, durante estos años de actividad, el Banco de Productos ha distribuido 31 millones de bienes materiales como artículos de higiene, limpieza, escolares, textiles o electrodomésticos, que han beneficiado a más de 2 millones de personas, como informa la entidad sin ánimo de lucro.

En el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, celebrado este 17 de octubre, Acompartir pone el foco en la importancia de ampliar la respuesta a las necesidades básicas más allá de la ayuda alimentaria, por lo que anima a las empresas a colaborar mediante la donación de productos nuevos que ya no pueden comercializar y que pueden seguir siendo útiles para otras personas. Asimismo, invita a asociaciones, fundaciones y otras organizaciones que trabajan con colectivos vulnerables a conocer este recurso y valorar su incorporación a la red de entidades sociales.

Precisamente, Acompartir recuerda que actúa como enlace entre las empresas que disponen de excedentes y las organizaciones que pueden darles un uso social. Los productos donados, completamente nuevos, incluyen artículos de higiene personal, limpieza del hogar, cuidado infantil, ropa, calzado, juguetes, electrodomésticos y otros bienes que han quedado fuera del circuito comercial por motivos ajenos a su calidad: productos que no se han vendido, artículos descatalogados, embalajes con pequeñas taras, devoluciones sin abrir o cambios de campaña, formato o imagen de marca.

Esta actividad permite dar salida a productos que siguen siendo útiles y ponerlos a disposición de entidades que necesitan recursos para desarrollar su labor. Además, ofrece a las empresas una alternativa para aprovechar sus excedentes con un fin social, en lugar de asumir los costes asociados a su almacenamiento o eliminación. Según estimaciones del sector, las empresas españolas pierden alrededor de 400 millones de euros anuales en productos que no consiguen vender.

La tecnología es también una pieza importante en la evolución de Acompartir. La entidad ha desarrollado una aplicación destinada a facilitar la conexión entre los productos disponibles y las necesidades de las organizaciones sociales, incorporando la proximidad como criterio para favorecer la colaboración en cada territorio.

Esta herramienta permite consultar los productos disponibles y localizarlos mediante filtros como la categoría, las unidades y la cercanía. De esta manera, busca facilitar que los excedentes encuentren entidades sociales próximas que puedan aprovecharlos y distribuirlos entre las personas a las que atienden.