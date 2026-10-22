'Toca madera, alza el vuelo': Arte para ver y tocar en el Museo Tifológico de la ONCE

Una de las obras expuestas en el Museo Tifológico de la ONCE. - ONCE

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director de Promoción Sociocultural, Artística y Deportiva de la ONCE, Ángel Luis Gómez, ha inaugurado la exposición 'Toca madera, alza el vuelo', una selección de diez esculturas de la colección del Museo Tiflológico realizadas tanto por escultores con discapacidad visual como sin ella, que podrán verse y tocarse hasta el 9 de enero de 2027 en la sede de la institución en Madrid.

La consejera general de la ONCE, Ana Díaz, ha destacado que "esta exposición es muy especial para dar a conocer cómo debe de ser un museo" y ha señalado que "con una exposición de piezas propias enseñamos obras que podrían haber pasado desapercibidas, algo que es muy interesante". La muestra se caracteriza por una iluminación especial en cada obra que permite un mejor disfrute tanto al tacto como a la vista.

Ángel Luis Gómez ha subrayado que esta exposición "compuesta por obras del propio museo, ya ha tenido recorrido por otros museos, como el de Lugo, con sus piezas talladas en madera", lo que demuestra la trayectoria y relevancia de estas creaciones artísticas. La técnica del Museo Tiflológico, Mireia Rodríguez, ha precisado que en esta muestra "prima la abstracción, con algún elemento figurativo" y que "las obras se han seleccionado atendiendo a sus formas y temáticas".

Las esculturas expuestas incluyen obras como 'Alzando el vuelo' del cordobés con discapacidad visual Pablo Miranda, ganadora del segundo premio en el Concurso de Artes Plásticas del 30 aniversario del museo, así como 'Espíritu de la garza' de Pedro Monago García y 'Vuelo del Águila' de Teo Calvo Doce, entre otras piezas realizadas en madera y metal.

La exposición permanecerá abierta de martes a viernes de 10 a 15 y de 16 a 19 horas, y sábados de 10 a 14 horas, con cierre los domingos y festivos nacionales. La ONCE ha querido resaltar con esta muestra "la capacidad del ser humano para superar obstáculos y dirigir su propia vida" a través de la metáfora del crecimiento personal que representa la expresión 'alzar el vuelo'.