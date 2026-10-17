Andalucía registra 155 incidencias, 121 de ellas en Almería, tras el paso de las fuertes lluvias y tormentas

Imagen de las incidencias por las intensas lluvias en El Ejido (Almería), por las que el Ayuntamiento ha tenido que activar el Plan de Emergencias Municipal. A 17 de octubre de 2026 en El Ejido (Almería, Andalucía, España). - Curro Vallejo - Europa Press

SEVILLA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El paso de las fuertes lluvias y tormentas ha dejado un total de 155 incidencias en toda Andalucía durante la jornada de este sábado, 17 de octubre, de las cuales, 121 de ellas se han registrado en Almería --casi el 80%--, donde permanecía activado el aviso rojo por estos fenómenos meteorológicos en los alrededores de El Ejido y amarillo en otras zonas de la provincia.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía (EMA) en un mensaje publicado en su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, la EMA ha atendido durante este sábado anegaciones de viviendas, carreteras y calzadas, arrastres de vehículos, rescates, situaciones de aislamiento de personas por la acumulación de agua y desprendimientos provocados por el paso de las intensas precipitaciones, aunque no se han producido daños personales.

Por su parte, el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha pedido a través de la misma red social que la ciudadanía que no baje la guardia y que mantenga la máxima precaución para evitar riesgos, aconsejando que no se circule por cruces en zonas anegadas, ramblas o cauces, a pie o en vehículo.

Cabe recordar que sobre las 15,36 horas, el consejero había elevado a fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones que se mantiene activo.

En el ámbito municipal, se han activado 14 planes territoriales de emergencias de protección civil, doce de ellos en Almería y dos en Málaga. En la provincia almeriense se han activado los planes de Adra, Alhabia, Almería, Balanegra, Berja, Cuevas del Almanzora, Dalías, El Ejido, La Mojonera, Pulpí, Roquetas de Mar y Vícar. En Málaga se han activado los de Fuengirola y Torremolinos.

En este contexto, la 112 ha detallado que, por provincias, Almería encabeza las incidencias gestionadas (121), seguida de Málaga (16), Cádiz, Córdoba y Granada (cinco en cada una), Sevilla (dos) y Huelva (una).

Por tipologías, el balance incluye 99 incidencias por anegaciones, 32 rescates y salvamentos, ocho anomalías en servicios básicos, seis incidencias de tráfico, mientras que el resto se ha repartido entre accidentes de circulación, derrumbamientos caídas y otras actuaciones relacionadas con el fenómeno adverso.

ALMERÍA CONCENTRA LAS PRINCIPALES INCIDENCIAS

La provincia almeriense ha registrado las situaciones de mayor afectación, especialmente en los municipios de Almería, Dalías, El Ejido, Huércal de Almería, Níjar, Pulpí, Roquetas de Mar, Viator y Vícar.

Entre las incidencias gestionadas destacan las anegaciones de viviendas y carreteras, el desbordamiento de una rambla, desprendimientos de laderas y el arrastre de vehículos y mobiliario urbano por las corrientes de agua.

Los servicios de emergencia han intervenido también ante avisos de personas aisladas por el Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias Agencia de Emergencias de Andalucía Nota de prensa agua tanto en vehículos como en viviendas, además de accidentes de circulación y desperfectos en distintas calzadas.

En Málaga, las lluvias han provocado 16 incidencias, principalmente en Antequera, Parauta, Riogordo y Ronda, relacionadas con anegaciones de viviendas, edificios públicos y calzadas, caída de ramas y personas aisladas por las precipitaciones.

En Cádiz se han registrado incidencias en El Bosque y Olvera, donde se han producido desprendimientos, inundaciones de viviendas, accidentes de tráfico y avisos de personas aisladas.

En Granada, las emergencias se han concentrado en Alhama de Granada, Baza y Ugíjar, con desbordamientos de arroyos, desprendimientos y vehículos afectados por el agua. En Córdoba se han gestionado avisos en Fuente-Tójar y Priego de Córdoba por anegaciones y un incendio forestal provocado por la caída de un rayo.

También se ha registrado un incendio forestal por caída de rayo en Rosal de la Frontera (Huelva), mientras que en Sevilla se han atendido incidencias por acumulación de agua en viviendas y calzadas en Cantillana y Osuna.

A partir de las 18,30 horas una tormenta ha ocasionado una veintena de incidencias por anegaciones de bajos, sótanos y acumulación de balsas de agua en calles y problemas de alcantarillado en la localidad sevillana de Brenes, sin que haya hasta el momento constancia de daños personales.

INCIDENCIAS EN LAS CARRETERAS

Las precipitaciones han dejado incidencias en la red viaria andaluza, especialmente en la provincia almeriense. A esta hora, está cortada la autovía A-7 a la altura del kilómetro 818, en El Ejido (Almería), debido a una inundación.

Según la información de la Dirección General de Tráfico (DGT), la restricción afecta a todos los carriles y a ambos sentidos de circulación, con nivel de servicio negro.

La Agencia de Emergencias de Andalucía recomienda evitar los desplazamientos innecesarios en las zonas afectadas y consultar el estado de las carreteras antes de iniciar cualquier viaje. La información sobre restricciones y reaperturas puede consultarse en el servicio oficial de información de tráfico de la Dirección General de Tráfico.

MENSAJE ES-ALERT

Ante la activación del aviso rojo por lluvias en las comarcas meteorológicas de Poniente y Almería capital, la Agencia de Emergencias de Andalucía remitió a las 15:31 horas un mensaje ES-Alert a los teléfonos móviles situados en las zonas afectadas, con recomendaciones de autoprotección.

La medida se adoptó para advertir directamente a la población del riesgo asociado a las precipitaciones intensas y reforzar las recomendaciones de seguridad ante posibles inundaciones súbitas y acumulaciones de agua.

El aviso rojo por lluvias que ha afectado esta tarde a las comarcas de Poniente y Almería capital ha finalizado, aunque la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene hasta las 23,59 horas de este sábado el aviso naranja por precipitaciones en las comarcas almerienses de Poniente y Almería capital y Levante almeriense, donde se prevén acumulaciones de hasta 100 litros por metro cuadrado en doce horas y 30 litros en una hora.

En Málaga, también permanece activo el nivel naranja por lluvias en la comarca de Ronda, con acumulaciones previstas de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora. En el resto de Andalucía continúan los avisos amarillos por lluvias y tormentas en distintas comarcas de las ocho provincias, con precipitaciones que pueden alcanzar entre 15 y 20 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas que podrían ir acompañadas de granizo.

Asimismo, la EMA mantiene el seguimiento de la evolución meteorológica y de sus posibles efectos sobre el territorio, especialmente en las zonas donde las precipitaciones han provocado inundaciones, incidencias en la red viaria y rescates de personas.

Según los registros meteorológicos, la mayor precipitación acumulada de la jornada se ha medido en El Ejido (Almería), con 69,2 litros por metro cuadrado hasta las 18:00 horas. Le siguen El Bosque (Cádiz), con 39,6 litros; Alpandeire Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias Agencia de Emergencias de Andalucía Nota de prensa (Málaga), con 31,8; Ronda, con 30,4; y Láujar de Andarax (Almería), con 27,8 litros por metro cuadrado.