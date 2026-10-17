Cádiz incorpora 99,6 megavatios de potencia durante el primer trimestre de 2026

Archivo - Parque eólico de Los Arcos en la zona de Almargen (Málaga). (Imagen de archivo) - ENDESA - Archivo

CÁDIZ 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cádiz ha incorporado 99,6 megavatios (MW) de potencia de generación eléctrica renovable durante el primer semestre de 2026. Alcanza así los 3.561,8 megavatios (MW), el 18,2% del total instalado en Andalucía, según los datos ofrecidos por la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación, a través de la Agencia Andaluza de la Energía, en su análisis energético semestral.

Según ha informado la Junta en una nota, Cádiz es la provincia que dispone de más potencia eólica de la región, con 1.460,8 MW instalados, lo que representa el 39% de la capacidad total eólica de Andalucía (3.744,6 MW).

Una potencia que ha tenido un ligero descenso respecto a 2025 derivado del cierre de un parque eólico de 2,95 MW y de la revisión de potencia de otro. No obstante, se ha visto parcialmente compensado por la repotenciación este semestre del parque ubicado en Tarifa que ha añadido 1,4 MW. Así, a junio de 2026, Cádiz cuenta con 70 parques eólicos conectados a la red. A esta capacidad se suma el avance experimentado por la energía solar.

El incremento de potencia renovable de la provincia durante los seis primeros meses de 2026 se ha debido principalmente al avance de la fotovoltaica, tecnología que ha tenido un fuerte crecimiento en los últimos años, pasando de 700 MW en 2022 a los 1.986,9 MW actuales, el 14,4% de toda la potencia fotovoltaica instalada en Andalucía (13.818.8 MW).

De ellos, 213,6 MW corresponden a más de 22.800 instalaciones de autoconsumo, una modalidad que permite a ciudadanos, empresas y otros consumidores generar su propia electricidad y reducir su dependencia de la red.

Asimismo, la Junta ha señalado que Cádiz cuenta además con 100 MW de potencia termosolar, correspondientes a dos centrales gemelas situadas en San José del Valle, ambas de tecnología cilindro- parabólica y dotadas de siete horas y media de almacenamiento. Esta capacidad representa el 10% de toda la potencia termosolar instalada en Andalucía. La provincia dispone asimismo de tres plantas de generación eléctrica con biogás, que suman 4,3 MW; y dos centrales hidroeléctricas con 9,9 MW.

DISTRIBUCIÓN DEL PARQUE RENOVABLE DE ANDALUCÍA

El parque renovable de Andalucía se distribuye de la siguiente forma: la tecnología solar (fotovoltaica y termosolar) concentra 14.816,2 MW, el 70,8% y 5,1%, respectivamente, del mix renovable.

La eólica ocupa el segundo lugar con 3.744,6 MW y supone el 19,2% de la potencia total renovable. Le siguen las centrales hidráulicas con 639,5 MW (3,3%); y las plantas de generación eléctrica con biomasa y biogás que suman 313,6 MW a los que se añaden otros 4,5 MW de potencia oceanotérmica (1,6%).

Toda esta información puede consultarse mediante las aplicaciones Infoenergía y el Mapa de infraestructuras energéticas de Andalucía - MIEA , así como en el informe Plantas de generación e infraestructuras energéticas de Andalucía, que la Agencia Andaluza de la Energía pone a disposición de la ciudadanía a través de su web.