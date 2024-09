La Junta considera la Ciudad de la Justicia de Cádiz una "prioridad" y espera licitar la obra "en 2025"

CÁDIZ, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha asegurado este jueves que el proyecto de la Ciudad de la Justicia en la ciudad de Cádiz es "una prioridad" para la Junta de Andalucía al igual que lo es para los gaditanos, un proyecto "muy ambicioso" que es "muy de justicia" y en el que están trabajando para poder licitar la obra "en el año 2025".

Así lo ha comunicado a los periodistas el consejero andaluz antes de inaugurar las I Jornadas Nacionales de Menores y Adolescencia 'Protegiendo Infancia, Defendiendo Derechos', organizadas por el Consejo de la Abogacía Española en Cádiz.

Como ha explicado, la ciudad de Cádiz lleva "mucho tiempo sin disponer de las instalaciones judiciales adecuadas para poder atender a toda la población", que requiere de una atención "adecuada" y por eso "estamos trabajando en afinar el proyecto que recibimos de un grupo de empresas andaluzas que se van a comprometer en impulsar el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Cádiz".

Ese proyecto, según ha añadido, "ya está completamente revisado" y el siguiente paso es solicitar "este mismo mes de septiembre" el apoyo de una consultora externa para "afinar el contenido del documento" que se quiere que sea la base de la licitación del proyecto. Ya con eso, Nieto ha esperado que en este 2024 se tenga "terminada" toda la parte de previsión para pasarlo a la Oficina de Evaluación Financiera. El siguiente paso será licitar y adjudicar la obra "en 2025" y que "los gaditanos vean que ese proyecto deja de ser unas palabras y empieza a ser hecho".

Para el consejero, este proyecto "tiene que ser una apuesta irreversible que no consuma más tiempo, que no consuma más plazos", algo que ha asegurado es lo que están "intentando" hacer para "no perder ni un segundo" en que la Ciudad de la Justicia "sea una realidad y una parte más de la apuesta de la Junta de Andalucía con Cádiz".

En términos numéricos, ha apuntado a una inversión "muy importante" con la construcción de un edificio nuevo y la rehabilitación de las antiguas naves de Tabacalera para contar con "más de 30.000 metros cuadrados" disponibles. "Ahora mismo todos los edificios, la suma de edificios que tenemos en justicia son 11.600 m2, es decir, que así multiplicamos por tres el número de metros que va a tener la justicia gaditana", ha apuntillado.

En ese sentido ha vuelto a apuntar a "una apuesta" de la Junta para reunir en un mismo espacio "de calidad" todos los órganos judiciales, de tal forma que "no se incomode y no se cree un problema para nadie", asegurando que los miembros de la Audiencia Provincial de Cádiz "se quejarían si no le permitiéramos ir a ese edificio cuando esté definido y conozcan el proyecto".

"Todos los operadores jurídicos saben lo que supone abandonar la dispersión y poder trabajar en un único espacio. Eso aporta calidad, agilidad, rapidez y, sobre todo, el ciudadano, que es lo más importante de todo el sistema de justicia, que sepa que yendo allí va a estar al lado de cualquier necesidad que tenga en materia de justicia", ha concluido.

Sobre la Ciudad de la Justicia de Jerez de la Frontera, el consejero ha apuntado que se está "resolviendo" todo lo que tiene que ver con la cesión del suelo que aportó el Ayuntamiento para esta obra y que van a intentar licitar el anteproyecto "para empezar a definir ese proyecto cuanto antes".