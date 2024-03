La Junta impulsa en Jerez (Cádiz) un 'hub' industrial orientado hacia la aviación sostenible

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, en colaboración con el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), ha anunciado que está impulsando la creación de un 'hub' o centro de operaciones de la industria aeronáutica centrado en la aviación sostenible localizado en la localidad jerezana.

Según ha indicado en una nota, para ello, ambas administraciones persiguen atraer el interés de empresas que compartan la oportunidad de instalarse en esta ciudad o desarrollar desde ella proyectos relacionados con los nuevos retos que la transición energética plantea para el transporte aéreo, entre ellos, el uso de nuevos combustibles y el desarrollo de nuevos procesos digitales y sostenibles para las actividades de mantenimiento, reparación y operación (MRO).

Así lo han puesto de relieve las viceconsejeras de Industria, Energía y Minas, Ana María Vielba, y de Universidad, Investigación e Innovación, Lorena Garrido, y la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, al inicio de la reunión técnica que han mantenido con una quincena de empresas, entidades, clústeres y asociaciones empresariales relacionadas con estas actividades.

Vielba ha trasladado el objetivo de la Junta de Andalucía de "impulsar un ecosistema industrial en torno a la aviación sostenible, un ámbito aún incipiente en el que se abren oportunidades de actividad y desarrollo para el conjunto de la provincia de Cádiz, en conexión con otros centros aeronáuticos en Sevilla y Córdoba" y ha recordado que "la industria no puede crecer sin innovación, la innovación tiene poco sentido si posteriormente no cuenta con procesos industriales".

En este sentido, ha señalado las experiencias que grandes empresas están desarrollando desde Andalucía en la producción de combustibles sostenibles de aviación (SAF, por sus siglas en inglés) y ha reseñado otros retos de desarrollo industrial para la aviación sostenible que se pretenden abordar a través del 'hub', como el uso de hidrógeno como vector energético o la utilización de materiales ecológicos o procedentes de la economía circular en la aviación.

Por estas razones, el proyecto bautizado como 'Hub Aeronáutico NET ZERO de Jerez' "nace con la visión de posicionar a Andalucía y al municipio gaditano como referente en el desarrollo de la aviación del futuro", ha explicado la viceconsejera de Industria, que ha abundado en que en una primera fase el proyecto se centrará en el desarrollo de iniciativas piloto, el desarrollo de programas de formación profesional y la atracción de startups, poniendo a la innovación y al capital humano como principales motores del proyecto.

Ya en una etapa posterior, según ha señalado, se abundará en la atracción de actividades industriales y servindustriales en el término municipal jerezano. Vielba ha incidido en que desde la Consejería de Industria "hay tres cuestiones fundamentales que se ven reflejadas en este proyecto".

En primer lugar, ha señalado "una política industrial proactiva que, entre otras cosas fomenta una Red de Ciudades Industriales, entre las que se encuentra Jerez, con el objetivo de fomentar la actividad industrial y atraer nueva inversión y empleo". En segundo lugar, ja apuesta por la colaboración público-privada, "algo que vemos reflejado en las empresas que acuden a esta primera reunión técnica", y en tercero, "el diálogo social, pues además de la presencia de la confederación de empresarios y Cesur, este Hub contará con el diálogo y apoyo de los sindicatos".

Por su parte, la viceconsejera de Universidad, Investigación e Innovación, Lorena Garrido, ha puesto de manifiesto el apoyo de la Junta al sector aeroespacial andaluz y ha subrayado que desde su departamento se viene trabajando "para continuar reforzando el impulso de la innovación y la tecnología vinculadas a la sostenibilidad en este ámbito productivo, dos aspectos claves que guían su desarrollo".

En ese contexto, ha explicado que su Consejería apoyará esa línea de trabajo este ejercicio 2024 con al menos 20 millones de euros, de los que diez millones se destinarán a lograr aeronaves que contribuyan a reducir el ruido y la emisión de gases. La partida restante se articulará a través del programa de Compra Pública de Innovación (CPI), un sistema de contratación de la Administración que permitirá reforzar la colaboración del capital público-privado.

De igual modo, ha destacado que la Junta también invertirá este año nueve millones al Centro de Innovación de Vehículos Aéreos No Tripulados y Movilidad Aérea Urbana de Sevilla (CUAM, por sus siglas en inglés), una infraestructura impulsada junto a la Universidad de Sevilla. Esta instalación se centrará en generar conocimiento que permita mantener el liderazgo científico y tecnológico de Andalucía en tecnologías de vehículos aéreos no tripulados para usos civiles y, en particular, para su aplicación a la movilidad aérea urbana.

Garrido ha apuntado que el Plan de Acción para el Fomento de la Innovación en el sector aeroespacial con horizonte a 2027, que ultima la Consejería de Universidad en el marco de la Estrategia Aeroespacial de Andalucía, será una oportunidad para el desarrollo de esta actividad estratégica.

En el encuentro han participado el secretario general de Industria y Minas, Cristóbal Sánchez, y la delegada territorial de esta Consejería en Cádiz, Inmaculada Olivero, que han abordado los instrumentos de apoyo que pone el Gobierno andaluz a disposición de las empresas, entre ellos, los incentivos acogidos al Fondo de Transición Justa, cuyas bases reguladoras para su concesión acaba de publicar la Consejería de Industria, Energía y Minas.

Finalmente, la Junta ha señalado que Andalucía cuenta con unas "condiciones excepcionales" para el desarrollo de la denominada aviación sostenible en tanto que es líder en el desarrollo de nuevos combustibles para la aviación, cuenta con un sector aeroespacial andaluz conformado por más de 140 empresas que facturan más de 2.000 millones de euros y mantienen más de 12.000 puestos de trabajo directos, y dispone además de una Estrategia Aeroespacial "ambiciosa", que contempla el desarrollo de las actividades de MRO de las aeronaves como un ámbito de oportunidad industrial.