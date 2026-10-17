La Junta licita dos parcelas en Jerez (Cádiz) para la construcción de 84 viviendas protegidas

Imagen de las parcelas licitadas por la Junta para la construcción de viviendas protegidas - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), ha sacado a licitación dos parcelas de titularidad pública en el sector Guadabajaque de Jerez de la Frontera (Cádiz), destinadas a la construcción de 84 viviendas asequibles. El concurso se ha articulado mediante la permuta de suelo por viviendas y "contempla criterios de adjudicación relacionados con las condiciones económicas de acceso para los futuros compradores".

Según ha especificado el Gobierno andaluz en una nota, las dos parcelas cuentan con una superficie edificable de 7.287 metros cuadrados, de los que 5.520 metros cuadrados útiles se destinarán a las viviendas protegidas. El procedimiento establece un valor de salida del suelo de 1.415.091,55 euros y un máximo legal de 2.827.972,95 euros, en función del régimen de protección ofertado por las empresas licitadoras.

En contexto, el sistema de permuta consiste en la aportación de las parcelas de titularidad pública "para el desarrollo de la promoción". Como contraprestación por los terrenos, la empresa adjudicataria "deberá entregar a AVRA, una vez finalizadas las obras, viviendas y anejos por un valor equivalente al del suelo aportado", conforme a las condiciones establecidas en el concurso.

Así, la convocatoria ha incorporado criterios de carácter social en la valoración de las ofertas, relacionados con las condiciones económicas de adquisición de las viviendas protegidas. Entre las mejoras que podrán ofertar las empresas licitadoras figuran "la reducción del importe exigido como arras o señal, una mayor flexibilidad para abonar las cantidades correspondientes a la entrada y descuentos sobre el precio de venta de las viviendas y sus anejos vinculados".

Por su parte, la consejera correspondiente, Rocío Díaz, ha señalado que "la convocatoria contempla mejoras que pueden facilitar el acceso de los compradores a las viviendas, especialmente en lo que respecta al desembolso inicial y las condiciones de pago".

En este sentido, "estas medidas no constituyen condiciones de aplicación automática, sino mejoras que podrán proponer las empresas y que serán valoradas durante el procedimiento de adjudicación", ha destacado Díaz. La construcción de las 84 viviendas protegidas quedará sujeta a la adjudicación del concurso y al posterior desarrollo de la promoción, de acuerdo con los trámites y autorizaciones correspondientes.