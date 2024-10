La Junta presenta un cortometraje para concienciar sobre la necesidad del acogimiento familiar

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

La secretaria general de Familias, Igualdad, Violencia de Género y Diversidad de la Junta de Andalucía, Concepción Cardesa, ha presentado este lunes en Jerez de la Frontera (Cádiz) el cortometraje '¿Cuándo empezamos?', la última novedad de la campaña Acogimiento.es que busca concienciar y sensibilizar sobre la necesidad de incrementar el número de familias de acogida, ya que hay más de 2.000 menores andaluces tutelados por la Junta que residen en centros de protección.

El cortometraje ha sido realizado por la productora TantoMonta y el equipo de la Fundación Márgenes y Vínculos, y sus protagonistas son familias de acogida reales que responden a las preguntas de niñas y niños, ha indicado la Junta en una nota.

Acogimiento.es es una iniciativa de la Fundación Márgenes y Vínculos puesta en marcha con la colaboración de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad a través de una subvención con cargo al 0,7% del IRPF. La campaña está diseñada para captar familias de acogida y para difundir y promocionar entre la ciudadanía andaluza el acogimiento familiar de menores tutelados por la administración.

Acompañada por el presidente de la Fundación Márgenes y Vínculos, Francisco Mena, y la delegada de Inclusión Social, Dependencia, Mayores y Familia del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, Yessika Quintero, Concepción Cardesa ha incidido en la importancia del acogimiento familiar para que "todos los niños y niñas tengan la oportunidad" de crecer y desarrollarse en el seno de un hogar.

"La familia es el sostén de la sociedad, es quien te da tu propia identidad, es un lugar de aprendizaje, es tu red de apoyo", ha proseguido la secretaria general.

Así, tras resaltar "la encomiable labor" de los equipos de profesionales de los centros de protección, ha subrayado que "no hay nada como el calor de la familia" y, por tanto, ha incidido en la apuesta "firme y decidida" de la Junta para "conseguir cada vez centros más pequeños y familias más grandes".

Convencida del potencial del tercer sector andaluz, Cardesa ha ensalzado la labor de la Fundación Márgenes y Vínculos ya que gracias a su trabajo "la administración llega a donde no puede". "Queremos que familias que estén dudosas, finalmente se decidan gracias a campañas como ésta porque no hay nadie mejor que las propias familias acogedoras para trasladar el mensaje de todo lo que aporta el acogimiento y no solo a los menores sino también a la propia familia que abre las puertas de su casa", ha señalado.

"Crecer en una familia es un privilegio y agradecemos a Márgenes y Vínculos que nos ayude a trasladar este mensaje de sensibilización a todos los andaluces", ha comentado a este respecto.

Por su parte, la concejal municipal ha recordado que como recoge el Plan de Acción Local vinculado a la Agenda Urbana 2030, desde el Ayuntamiento de Jerez persiguen "un Jerez social y territorialmente igualitario", estando dentro de esas premisas "la necesidad acuciante de que nadie se quede atrás, de manera esencial nuestras generaciones futuras".

"Entre nuestras prioridades está la atención social, una labor que ha recibido reconocimientos por su excelencia por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales", ha dicho. De ahí, su adscripción y respaldo sin fisuras a iniciativas como esta pasan para "alcanzar nuestros retos como gran ciudad y por mantener esta consideración de excelencia ahora y en el futuro".

Así, ha hecho un llamamiento a que nuevas familias se sumen a este programa de acogida de menores y ha reiterado "su total compromiso" con la infancia como "prioridad absoluta" de su gestión municipal.

El presidente de la Fundación Márgenes y Vínculos, Francisco Mena, ha asegurado que con este cortometraje su asociación busca concienciar sobre la importancia de las familias de acogida, a las que ha calificado como "un verdadero ejemplo de solidaridad". El objetivo final, ha dicho, es que "no haya niñas ni niños en los centros de protección, sino que estén donde deben estar: en un hogar, con una familia".

Francisco Mena ha resaltado "la solidaridad" de las familias de acogida, que "de manera generosa y altruista abren sus casas y comparten su tiempo con estos menores".

Además, ha agradecido "la confianza" que la consejería ha depositado en la Fundación Márgenes y Vínculos y ha aplaudido el trabajo del equipo de Acogimiento.es, informando que el servicio de acogimiento de la entidad funciona desde hace 27 años y forma parte del sistema público de protección de la infancia y la adolescencia en las provincias de Cádiz y Sevilla.

"Queremos concienciar a la sociedad andaluza sobre la necesidad de dar a los 2.000 niños, niñas y adolescentes que se encuentran en centros de protección la oportunidad de vivir temporal o permanentemente en un hogar", ha dicho el presidente de Márgenes y Vínculos, quien ha recordado que Cádiz es la provincia con mayor número de acogimientos familiares, lo que deja constancia de "la solidaridad de esta provincia". No obstante, ha agregado que "hay que seguir concienciando para que ningún menor se quede sin una alternativa familiar".

En el acto han intervenido jóvenes que en su día fueron menores tutelados, quienes han compartido con el público lo que ha significado para ellos formar parte de una familia de acogida. La campaña Acogimiento.es cuenta con una página web de captación que canaliza solicitudes de información en toda Andalucía. Conforme se reciben, son redirigidas a las entidades que gestionan el servicio de apoyo al acogimiento familiar de menores de la Junta de Andalucía, según las provincias.