La Junta se reúne con el Centro de Transfusión de Sangre en la provincia de Cádiz para impulsar las donaciones

CÁDIZ 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de Salud y Consumo de la Junta en Cádiz, Eva Pajares, ha mantenido una reunión con los responsables del Centro de Transfusión de Tejidos y Células (CTTC) de la provincia para dar un impulso a las donaciones de sangre, animando a la población a tener "este gesto altruista" durante todo el año para poder cubrir las necesidades de los centros sanitarios.

Pajares ha estado acompañada por la secretaria general de la Delegación, Rocío Fernández, mientras que por el CTTC de la provincia han estado el director gerente de la Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células, Salvador Oyonarte, el director de Gestión y Profesionales, Diego Gallego, y el jefe de Servicio de Gestión y Servicios, Manuel Francisco López, ha informado la Junta en una nota.

En este encuentro, la Delegación ha mostrado su disposición a "colaborar activamente" con el CTTC para apoyarlos en su labor, tanto desde un punto de vista de difusión de sus iniciativas, como de llamamientos a la ciudadanía o de gestión de espacios para colectas.

En esta línea, la delegada de Salud acudió el pasado septiembre a uno de los puntos móviles de donación del CTTC, en concreto al que se ubicó en el Hospital Universitario de La Línea, junto al subdelegado de la Junta en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, quien, para dar ejemplo y animar a seguirlo, donó sangre.

La sangre es el único medicamento que no puede fabricarse y que además caduca, por lo que se necesitan donaciones a diario. "Nada salva más vidas que donar sangre", ha aseverado Eva Pajares.

Las reservas sanguíneas se necesitan para todo tipo de peticiones procedentes de los hospitales, ya que más del 75% de las donaciones de sangre se destinan al tratamiento de enfermedades. En concreto, un 30% de las reservas se utilizan para el tratamiento de cáncer o enfermedades hematológicas, un 20% al abordaje de anemias, casi otro 20% a intervenciones quirúrgicas, quemaduras o trasplantes de órganos y tejidos, más de un 10% a la asistencia de enfermedades cardiacas, gástricas o renales, alrededor de un 8% a la atención de accidentes y traumas, otro 8% a pacientes de ortopedia, fracturas y reemplazos articulares y el 4% restante, a partos y cesáreas.

Asimismo, la representante autonómica ha destacado "la excelente labor" de los profesionales de los Centros de Transfusión Sanguínea también en actividades de difusión y promoción de la donación de médula, así como en el registro y caracterización de las personas donantes.

En lo que va de año en Cádiz son 183 las inscritas en el Registro de Donantes de Médula Ósea. Los requisitos para poder donar sangre son tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda, no tener anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades como, por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida.

La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado. Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante. Los varones pueden donar sangre hasta cuatro veces al año y las mujeres tres, con un intervalo mínimo de dos meses entre donación y donación. Además, los donantes específicos de plasma pueden acudir cada 15 días.