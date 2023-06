Salud y Consumo presenta en Cádiz el protocolo de atención a las Infecciones de Transmisión Sexual

CÁDIZ, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Salud y Consumo, en colaboración con la Escuela Andaluza de Salud Pública, ha organizado las Jornadas de presentación del procedimiento de Atención Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), con la participación de más de 600 profesionales, donde además de conocer la epidemiología de las ITS, los objetivos estratégicos en su abordaje y los elementos clave de la Estrategia de ITS, se compartirán los resultados de su aplicación y las experiencias y aprendizajes de los centros, tanto de Atención Primaria como de especializada, que ya han empezado a implantarlo.

En este sentido, según ha explicado la Junta en una nota, el nuevo procedimiento, ordena los circuitos, el flujo de pacientes y derivaciones, la prescripción farmacéutica y garantiza el abordaje de salud en la historia digital clínica.

Así, a través de este procedimiento se establece la transversalidad atención primaria y hospitalaria, como garante del abordaje eficaz de este problema de salud pública, estableciendo protocolos comunes, mejorando la accesibilidad y definiendo un programa de formación continuada para los profesionales.

El director general de Salud Pública, Jorge del Diego, que ha presidido la sesión de bienvenida, ha destacado que "es un Plan estratégico basado en un abordaje transversal por médicos de Atención Primaria y hospitalaria que normaliza la atención de las ITS, fomenta las actuaciones preventivas e incorpora las actividades de Salud Pública con declaración de casos y estudio de los contactos".

A la presentación han asistido la delegada territorial de Salud y Consumo en Cádiz, Eva Pajares, y el gerente del Área sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, Miguel Ángel Ortiz, entre otras autoridades.

La Estrategia de atención a las ITS se apoya en tres ejes principales como son la adecuación de la atención sanitaria, el refuerzo y ampliación de los sistemas de información para la vigilancia epidemiológica, y la mejora de la efectividad y eficiencia de las estrategias preventivas, según ha explicado la Junta.

Así, a través de ellos define la atención a las ITS, centrada en la Atención Primaria, normalizando su atención y garantizando la equidad, mejorando la accesibilidad y cobertura, y fomentando las actuaciones de promoción de hábitos saludables y prevención, así como un diagnóstico temprano y tratamiento fundamentado en la atención integral de estos pacientes.

Educación, prevención, detección temprana, tratamiento y seguimiento son las áreas clave del abordaje de las ITS que define la Estrategia y desarrolla el procedimiento, ha concluido.