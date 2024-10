Moreno apela a "seguir avanzando" ante la "asignatura pendiente" en Andalucía de la atención primaria y listas de espera

GRANADA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha defendido este miércoles el "esfuerzo" de la administración autonómica que dirige por mejorar la situación de la sanidad pública andaluza, y en ese sentido ha apostado por "seguir avanzando" para afrontar la "asignatura todavía pendiente" de la atención primaria y de las listas de espera tanto diagnósticas como quirúrgicas.

Es un mensaje que el jefe del Ejecutivo andaluz ha trasladado en el transcurso de una intervención abierta a los medios durante una visita a los nuevos laboratorios del Hospital San Cecilio de Granada, ocasión que también ha aprovechado para pedir "que se hable con respeto y con rigor" de la sanidad pública, porque en ella "se hacen muchísimas cosas bien".

En esa línea, Juanma Moreno ha apelado a "algunos sectores de la sociedad" para que, al margen de centrarse en "la crítica para que mejoremos", también tengan en cuenta "las cantidades de cosas que se hacen diariamente, la cantidad de vida que se salva y el enorme trato que se hace humanizado por parte de nuestros profesionales" sanitarios.

El presidente ha defendido que en esta legislatura en Andalucía se ha realizado un "innumerable avance en todos los planes, pero seguimos teniendo problemas y tenemos que seguir teniendo desafíos, y estamos en ello", y "no vamos a dejar de hacerlo, porque es nuestro reto", el de "intentar mejorar cada día nuestro servicio público de sanidad con los recursos evidentemente que tenemos", ha agregado Juanma Moreno.

En ese punto, ha recordado que el Consejo de Gobierno aprobó este pasado martes el proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2025, que contempla, "un nuevo esfuerzo" en materia sanitaria, con "un aumento del 7% en el presupuesto de sanidad", que se traduce en un incremento "de 1.000 millones de euros", que "eleva la cifra total de la inversión sanitaria a 15.247 millones" en las cuentas del próximo año.

Moreno ha puesto de relieve que ese montante superior a 15.000 millones es "más que el presupuesto de toda la Xunta de Galicia junta" y, "por supuesto, más que el presupuesto de Aragón, de Cantabria, de Murcia, de La Rioja y de Extremadura", por lo que "el esfuerzo que hacemos" desde la Junta de Andalucía "es más que considerable", según ha defendido para subrayar que "un tercio de todos los gastos públicos" que presupuesta la administración andaluza se dedica "a la sanidad".

Dicho esto, Moreno ha advertido de que "llegará un punto" en el que "no vamos a poder subir más" en inversión para sanidad, "porque, si no, el resto de consejerías" de la Junta "no tendrá recursos, y también necesitamos seguir trabajando la educación, la dependencia y en los sistemas productivos, en el empleo, la agricultura o el agua", ha añadido.

El presidente de la Junta ha asumido que "con esos mil millones de euros" de incremento del presupuesto para sanidad "no vamos a resolver todos los problemas, pero sí seguimos avanzando y tendremos que hacer un esfuerzo en seguir haciendo más con menos, siendo más eficientes para llegar a sitios cada vez más complicados", ha agregado.

Moreno ha dedicado una mención especial a la "atención hospitalaria", a la que la Junta destina "9.700 millones de euros", el "65% del total del presupuesto" de salud, y que tiene "un nivel de valoración muy alta" en Andalucía, según ha destacado.

El presidente ha puesto de relieve también que la sanidad andaluza cuenta con una plantilla de 122.000 profesionales, y ha resaltado que la Junta va a realizar "otro esfuerzo de estabilización" para "otros 7.000 profesionales, incorporando también los de refuerzo Covid", con lo que "el 96% de profesionales estará estabilizado", ha destacado.

En ese punto, el presidente de la Junta ha reivindicado el "enorme esfuerzo" que realizan tanto los profesionales, situados "en la primera línea de combate" y sin los que "nada sería posible", según ha remarcado, como los "equipos directivos" del ámbito sanitario "en cada uno de los hospitales, centros de salud, distritos sanitarios".

Tras subrayar que "muchos" de esos directivos están "sometidos a la presión" de "mejorar" y de "hacer un poquito más con los recursos que tenemos", Juanma Moreno ha concluido su intervención defendiendo que "tenemos que seguir avanzando, sobre todo en la asignatura todavía que tenemos pendiente, que gran parte está derivada de la atención primaria", y también por "las listas de espera diagnóstica y quirúrgica", ha agregado.

El presidente ha subrayado que la Junta ya cuenta con "un plan" para ello, y aunque "a veces los planes no salen", éste sí "va a salir, porque tenemos la capacidad, la determinación y la experiencia para que podamos mejorar", ha finalizado proclamando Juanma Moreno.