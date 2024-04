El Centro Andaluz de las Letras recupera en Huelva la figura de Arturo Barea en un diálogo con Coradino Vega

HUELVA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro Andaluz de las Letras, dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, organiza una actividad del ciclo 'Encuentros en el Centro' el próximo miércoles 17 de abril en la Biblioteca Pública Provincial. Coradino Vega, profesor y novelista, reflexionará a cerca de la obra de Arturo Barea junto al periodista Andrés Marín Cejudo. El evento se celebrará a las 19,30 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, Barea fue autor de la trilogía 'La forja de un rebelde', aclamada internacionalmente antes de que fuese publicada en castellano. Su obra es un ejemplo de "lucidez testimonial, honestidad insobornable" y uno de los retratos "más fieles" de la España de principios de siglo XX.

Por su parte, Coradino Vega ha indagado en la forja del carácter de Barea valiéndose de fuentes inéditas, a medio camino entre la biografía y el ensayo, la memoria personal y la crónica de viajes. 'Arturo Barea. Retrato de un temperamento' rescata a un autor que "cayó en el olvido", como le ocurriera también a Max Aub o Manuel Chaves Nogales. Aunque por edad debería haber formado parte de la nómina de la generación del 27, su origen humilde le impidió el acceso a la élite cultural de la época y no publicó ningún libro hasta que cumplió cuarenta años.

Al respecto, Vega apunta sobre el autor que "parece que siempre está volviendo pero nunca acaba de volver del todo", ya que su obra es "un ejemplo de honestidad y el retrato más fiel no solo de la España de los primeros cuarenta años del siglo XX, sino del material del que, en parte, sigue estando hecho este país". "Su rebeldía debería orientarnos en estos tiempos confusos", agrega el autor.

Asimismo, Coradino Vega ha publicado las novelas 'El hijo del futbolista', 'Escarnio' y 'La noche más profunda', así como el libro de no ficción 'Una vida tranquila'. Ha colaborado en 'El País' y en medios culturales como 'Letras Libres' o 'Revista de libros'.

Por otro lado, Arturo Barea (Badajoz, 1897 - Faringdon, 1957), un clásico de la narrativa española del siglo XX, se exilió en Inglaterra en 1939 después de haber apoyado al bando republicano realizando misiones de carácter cultural y propagandístico. Todos sus libros fueron publicados en inglés y más tarde en castellano, a excepción de 'Valor y miedo' (1938), sus cuentos sobre la Guerra Civil.

En Inglaterra trabajó como periodista radiofónico para la BBC. Entre 1941 y 1946 publicó su obra más conocida, la trilogía 'The Forging of Rebel', escrita en español y traducida al inglés por su esposa, Ilse Kulcsar, una autobiografía que recoge sus experiencias en la Guerra de Marruecos y en la Guerra Civil. La publicación en español se produjo en el año 1951 en Buenos Aires bajo el nombre de 'La forja de un rebelde' y no se publicó en España hasta 1978.

En 1990 Televisión Española produjo una serie televisiva dirigida por Mario Camus basada en esta obra literaria. En 1944 publicó un ensayo sobre Federico García Lorca en inglés bajo el título de 'Lorca, the poet and his people'. y en 1952, 'Unamuno', una biografía, y la novela 'The Broken Root', en castellano 'La raíz rota', en la que aborda la frustración del exiliado y las consecuencias de la Guerra Civil. Más información en www.centroandaluzdelasletras.es.