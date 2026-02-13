El Centro de Datos del Hospital Infanta Elena de Huelva gestiona la historia clínica de media provincia

Visita de alumnos del IES San José de Cortegana (Huelva) al Centro de Proceso de Datos (CPD). - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Alumnos del Ciclo Formativo de Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes del IES San José de Cortegana (Huelva) han realizado estos días una visita técnica al Centro de Proceso de Datos (CPD), de referencia provincial, para conocer de primera mano su funcionamiento, organización y capacidad tecnológica. El CPD está ubicado en el Hospital Infanta Elena, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, esta infraestructura de última generación con la que cuenta el centro hospitalario y que forma parte del equipo provincial TIC, perteneciente a la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, permite gestionar y procesar la información derivada de millones de actuaciones asistenciales y técnicas registradas en los sistemas sanitarios de la provincia de Huelva.

Este CPD está considerado uno de los nodos tecnológicos con "mayor capacidad" de la provincia por el elevado volumen de tráfico informático que soporta. Desde estas instalaciones no solo se da cobertura a todo el Hospital Infanta Elena, sino también a los hospitales Juan Ramón Jiménez y Vázquez Díaz, además de a buena parte de la actividad del Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva y a numerosos centros de salud del territorio. Todo ello responde al modelo de centralización tecnológica impulsado por el SAS para optimizar recursos y mejorar la eficiencia operativa.

Gracias a este centro, el sistema sanitario onubense dispone de una plataforma "robusta y eficiente" que "garantiza la seguridad, disponibilidad y confidencialidad de la información clínica y administrativa de los pacientes", así como el correcto funcionamiento de las múltiples aplicaciones de gestión sanitaria utilizadas a diario por los profesionales de los centros sanitarios, que abarcan desde la asistencia sanitaria, resolución de pruebas diagnósticas, así como procesos administrativos y de mantenimiento técnico, entre muchos otros.

Los Centros de Procesamiento de Datos, también conocidos como Data Centers, son espacios especialmente diseñados para albergar sistemas de comunicación, almacenamiento y tratamiento de datos. Están dotados de avanzados sistemas de control eléctrico, ambiental y de protección contra incendios.

Las prestaciones de este CPD permiten sostener los sistemas de información provinciales, conectados a su vez con los centros regionales donde se alojan, entre otros, la Base de Datos Única de usuarios y los distintos módulos de la Historia Clínica Digital Diraya.

En esta historia clínica digital se integra toda la información sanitaria de cada paciente, facilitando su consulta y contribuyendo a mejorar la continuidad asistencial y la calidad de la atención. El tratamiento de estos datos está sujeto a la normativa vigente en materia de protección de datos y exige estrictos mecanismos de seguridad frente a accesos no autorizados o incidentes imprevistos.

Por este motivo, el CPD cuenta con controles de acceso biométrico, sistemas de videovigilancia y monitorización permanente, así como medidas específicas de control ambiental para evitar el sobrecalentamiento de los equipos.

Para reducir riesgos ante posibles contingencias, las instalaciones disponen de un sistema de climatización de alta precisión que mantiene condiciones estables y tolerantes a fallos, además de un sistema de extinción de incendios de agente no líquido, diseñado para proteger el equipamiento tecnológico en caso de activación.

La continuidad del servicio está igualmente asegurada mediante un grupo electrógeno propio e independiente del resto del hospital, junto con sistemas eléctricos redundantes que permiten mantener la actividad ante cualquier incidencia. Todo el equipamiento crítico funciona en arquitectura duplicada, de modo que, si uno de los sistemas falla, el otro puede asumir la carga de trabajo sin interrupciones.

El funcionamiento de estas infraestructuras cuenta además con la supervisión técnica del servicio de Mantenimiento del Hospital Infanta Elena. Esta infraestructura tecnológica se enmarca en la estrategia de modernización y transformación digital del sistema sanitario público en Huelva, orientada a reforzar la seguridad de la información y a ofrecer una atención sanitaria más ágil y de mayor calidad a la ciudadanía.