El Centro de Transfusión de Huelva supera sus previsiones al registrar 360 donaciones de sangre en la macrocolecta

HUELVA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva ha registrado un total de 360 donaciones de sangre en la macrocolecta celebrada la pasada semana en la Casa Colón de la capital, por encima de las previsiones marcadas, que se situaban en obtener entre 250 y 300. De las donaciones contabilizadas, a las que hay que sumarle 22 tipajes para el registro de donantes de médula ósea, 27 han procedido de nuevos donantes.

Así ha indicado la Delegación de Salud y Consumo a Europa Press, al tiempo que ha remarcado que este dispositivo del Servicio Andaluz de Salud (SAS) "desea reiterar su agradecimiento a la población onubense por responder como siempre de manera masiva a este tipo de llamamientos", a la vez que le "anima" a "seguir apoyando esta práctica solidaria para garantizar las reservas necesarias y asegurar el abastecimiento de los hospitales".

En este sentido, desde la Delegación han recordado que en la provincia se requieren una media diaria de 80 donaciones de sangre para cubrir las necesidades generadas desde el sistema sanitario y que puedan seguir realizándose todos aquellos actos médicos y quirúrgicos que precisan de una transfusión sanguínea.

La macrocolecta de la semana pasada es la primera de las cuatro previstas para este año por el Centro de Transfusión. Se ha organizado unos días antes de la Semana Santa con el objetivo de anticiparse y reforzar las reservas de componentes sanguíneos de cara al periodo vacacional, en el que se produce un descenso en las donaciones, de manera que los centros hospitalarios onubenses puedan seguir manteniendo su actividad con total normalidad.

Además de esta serie de campañas, los onubenses que quieran donar también pueden acudir directamente al Centro de Transfusión, que se encuentra ubicado en el recinto del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, abierto al público de lunes a viernes de 9 a 14,30 y de 15,30 a 21 horas y los sábados de 10 a 13, facilitando así la donación incluso el fin de semana. Desde la Delegación de Salud han recomendado pedir cita previa en el teléfono 959 016 023 para donar plasma.

A este dispositivo se suman dos unidades móviles que recorren la provincia para acercar la donación a la ciudadanía. La información sobre el horario y lugar de las colectas que las unidades móviles del centro realizan por toda la geografía provincial está disponible en la página web del SAS --www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud--, accediendo al apartado específico denominado 'Donar sangre' en el bloque para Ciudadanía.

También a través de las aplicaciones para móviles 'Dona Sangre Andalucía' y 'Salud Andalucía', esta última donde se centralizan todas las app institucionales relacionadas con Salud. Ambas se pueden descargar en las plataformas Google Play Store y App Store. También se puede disponer de más información en los perfiles de Facebook, Twitter e Instagram del centro (@DonantesHuelva).

La donación de sangre no supone ningún riesgo para la salud y es una práctica "indispensable" para el normal desarrollo de la atención hospitalaria. Los requisitos para donar son tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, no padecer anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo la hepatitis, la sífilis o el sida.