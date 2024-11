El director del 061 en Huelva, distinguido por la Policía Nacional con la Orden al Mérito Policial

HUELVA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa ha otorgado al director provincial del Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Huelva, Juan Chaves, la distinción honorífica de la Orden al Mérito Policial de la Unidad del Cuerpo Nacional, propuesta por la Unidad del Centro Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, perteneciente a la Secretaría General de Interior de dicha Consejería.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, el director del 061 en Huelva ha recogido esta distinción en el Teatro Central de Sevilla, dentro del acto de imposición de condecoraciones al personal de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, presidido por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Chaves es especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, Máster en Investigación en la Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Experimentales y Sociales y Máster en Medicina Prehospitalaria. Desde 2014, es director del Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Huelva, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) y miembro de la Comisión Territorial de Alerta Epidemiológica de Alto Impacto y del Comité Territorial de Violencia de Género en Huelva, entre otros.

Además, cuenta con la Cruz de Servicios Distinguidos de Almonte, Mención Honorífica de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva y la Medalla de Plata al Mérito de Protección Civil de Andalucía.

Médico especializado en el campo de la medicina de emergencias y en la formación de profesionales y docentes de la salud, también es profesor asociado de la Universidad de Huelva, impartiendo docencia en el Grado de Medicina. Su experiencia incluye el desarrollo e implementación de metodologías didácticas innovadoras en cuidados críticos, anestesia y cirugía endoscópica asistida por robot en la Fundación Iavante durante diez años.

Fue coordinador de la unidad de innovación metodológica y posteriormente director de programas de la misma fundación. Muchos de sus trabajos fueron presentados en congresos y universidades de Copenhague, Mainz, Coimbra, Azores, Hertfordshire, Groningen, Brasilia, Karolinska, Madrid y otros. Igualmente ha sido presidente de la Sociedad Española de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente, coordinador del Comité Científico del Consejo Español de RCP, presidente del Comité Científico del XVII Congreso de SESAM (Society in Europe for Simulation Applied to Medicine), director Técnico del I Máster en Emergencias y Cuidados Críticos de la Universidad Internacional de Andalucía y vicepresidente del III Congreso de la Sociedad Andaluza de Calidad Asistencial.

De este modo, Juan Chaves ha manifestado su gratitud a esta institución por este reconocimiento, que es "una distinción para todos y cada uno de los profesionales sanitarios del Centro de Emergencias Sanitarias 061 onubense".

RECURSOS ASISTENCIALES DEL 061

Los recursos de que dispone el Centro de Emergencias Sanitarias 061 en Huelva, que dirige Juan Chaves, están distribuidos de la siguiente manera: el centro coordinador y sede del servicio, que está situado en el antiguo Hospital Manuel Lois, donde se encuentra también la base del equipo de emergencias de la capital, mientras que la otra VI móvil de que dispone el servicio en Huelva tiene su base en la localidad de Lepe.

La provincia cuenta, además, con un vehículo de traslado de pacientes críticos y otro de apoyo logístico para la intervención ante emergencias colectivas o situaciones de catástrofe, y recibe servicio de atención sanitaria aérea y traslado de pacientes críticos aéreos a través del helicóptero situado en la Isla de la Cartuja en Sevilla.