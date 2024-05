La Junta pide a empresas "colaborar" para conservar vestigios de Huelva tras hallar restos en el cabezo de San Pedro

HUELVA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta en Huelva, Teresa Herrera, ha destacado que tras el desprendimiento de parte del cabezo de San Pedro, situado en la calle Aragón, el pasado 11 de mayo se han hallado "numerosos" vestigios "de características de todo tipo, sobre todo cerámicos", datados "con diferentes cronologías" pero de los cuales "casi podemos asegurar que se tratan de elementos protohistóricos" y "de otras épocas", por lo que se está trabajando en esa evaluación.

Así lo ha indicado la delegada a preguntas de los periodistas en rueda de prensa, donde ha explicado que los restos se han encontrado tras personarse en el lugar técnicos de la delegación, toda vez que ha explicado que se trata de un solar privado --con dos propietarios-- y ha llamado a las empresas de Huelva a "colaborar" para la puesta en valor de los hallazgos que se produzcan en la capital, dentro de "esa responsabilidad social que tienen las que se encuentran asentadas en nuestro territorio".

Herrera ha explicado que se trata de un descubrimiento que "para nosotros es bastante importante, porque se han hallado mucho material" entre esos vestigios "de características de todo tipo", sobre todo cerámicos, restos óseos humanos, conchas, así como carbones", al tiempo que ha destacado que lo que le "preocupa" y ocupa a la Delegación de Cultura es "su preservación".

Por ello, ha explicado que "de manera inmediata" se ha tomado una seria de medidas, que han sido trasladadas al Ayuntamiento de Huelva y a los propietarios de los terrenos, donde se ha pedido "seguridad para que no vuelva a ocurrir otro derrumbe que pueda ocasionar ya no daños materiales, sino humanos" y que se cierre el área "para que no se produzca un expolio" y se ha dado parte a la Policía Autonómica y se ha pedido ayuda al Ayuntamiento con la Policía Local, "porque sabemos que en el momento que ocurre un hallazgo de estas características, lo primero que hacen es expoliar y tenemos que estar pendientes de esas cuestiones".

En tercer lugar, la delegada ha señalado que se ha solicitado una actividad arqueológica "de urgencia", algo que "ya le corresponde al privado" y, en cuarto lugar "un plan general de investigación". En este sentido, ha remarcado que las dos primeras cuestiones se han llevado a cabo, ya que se ha puesto ya a una puerta que impide el paso y "que ha asumido el Ayuntamiento sin tenerlo que asumir, porque no es competencia de ellos, pero ha colaborado" con la Delegación y la segunda cuestión es que el Consistorio también está trabajando para que no haya más derrumbes, "aunque tampoco es de su competencia, sino del privado".

En cuanto a lo demás, Herrera ha señalado que "aún no han recibido respuesta" por parte de los propietarios, uno de "la parte de abajo donde cae la parte derrumbada y la parte de arriba donde se derrumba", al tiempo que ha subrayado que le gustaría "que, en primera instancia, se llevara a cabo un acto de preservación, bien con geotextil, que tape los restos".

"Cuando ocurre un hallazgo de estas características en un terreno privado es mucho más complejo, porque estamos tocando la economía familiar, para que pongan en valor unos restos que estamos reclamando toda la ciudadanía, desde el ámbito de administración y los ciudadanos, y es comprensible, pero hay que entender que se trata de carácter privativo, son unos cabezos que, de momento, y hasta que la sentencia judicial ya va avanzando, son a los que le corresponde hacer esa actividad arqueológica de urgencia y una puesta en valor, que es lo que dice la normativa y es lo que pide la ciudadanía", ha agregado.

Finalmente, la delegada ha explicado que aunque la zona es privada, los hallazgos son públicos, por lo que la Junta se hará cargo de ellos, señalando que "cuando aparece in situ estructuras que no se puedan remover, hay que dejarlas porque lo dice la ley de patrimonio, pero cuando se trata de elementos cerámicos" o de "carbones que indican que ha habido hogueras, y conchas" son "elementos que sí podríamos llevarnos al museo, pero eso se hace bajo una actividad arqueológica".

"Bajo manos expertas, que son los que tienen que decirnos, tienen que sacar lo que se pueda sacar, lo que se pueda remover, lo que nos podamos llevar al museo para hacer esa apuesta en valor y, sobre todo, los que nos tienen que definir de qué elementos estamos tratando, porque hay una cantidad importante de vestigios".

LLAMAMIENTO A LAS EMPRESAS

De otro lado, la delegada de Cultura ha hecho un llamamiento a las empresas que "están aquí, asentadas en el territorio", con las que "trabajamos profundamente", como "es el caso de Atlantic Copper, que colabora mucho con el Museo de Huelva", "para que nos ayuden a las administraciones y al carácter privativo a hacer la apuesta en valor que Huelva se merece, ahora que por fin tenemos una sensibilidad extrema en todas las áreas y que estamos de común acuerdo en que Huelva se merece esa apuesta en valor, porque tenemos unos vestigios de carácter único, como pueden ser tartésicos".

Al respecto, Herrera ha pedido que esto se haga "dentro de esa responsabilidad social que tienen las empresas asentadas" y que "parte de sus beneficios vayan destinados a la apuesta en valor en el ámbito cultural".

En este sentido, ha anunciado que se hará "una ronda de visitas" para "concienciar y sensibilidad a todas estas empresas" y ha señalado que Atlantic Copper "ya trabaja continuamente" con Cultura en el Museo de Huelva pero que "hay otras muchas empresas que consideramos que deben de apostar, dentro de su responsabilidad social, porque se haga esta apuesta en valor y que ayuden a las administraciones y ayuden a todos los privados que se encuentran en esta tesitura".

"Y para eso hacemos ese llamamiento. Las administraciones somos servidores públicos y tenemos prioridades a la hora de tratar lo que es la economía, pero la cultura, desafortunadamente, a pesar de lo importante que es, no es prioritaria, no suele ser prioritaria, porque hay temas fundamentales y trascendentales que atender dentro de un ámbito económico. Y para eso necesitamos ayuda. Creo firmemente y profundamente que si se hace en otras comunidades se podría hacer también aquí en Huelva. Y es el momento de hacerlo", ha concluido.