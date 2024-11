La Junta subraya que la violencia de género es cada vez más digital y afecta a los jóvenes

HUELVA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha señalado en Huelva que la violencia de género es "cada vez más digital y se produce a edades más tempranas", por ello, ha remarcado la "importancia de la prevención y la sensibilización para evitar nuevos casos de violencia hacia las mujeres".

Así lo ha puesto de manifiesto, junto a la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y el director del centro, Miguel Téllez, en una charla en el IES La Marisma de la capital sobre el consumo precoz de pornografía y el mal uso de las nuevas tecnologías con el mensaje de que "el control, los celos, el acoso o las relaciones sexuales que imitan la pornografía no son manifestaciones de amor, sino todo lo contrario", para sensibilizar y prevenir la violencia de género en la juventud.

"Me preocupa muchísimo cómo crece la violencia de género y sexual en edades cada vez más tempranas. En los últimos años la situación ha cambiado y tenemos que adaptarnos, porque ahora la violencia no comienza con una agresión física sino a través del móvil", ha señalado.

A este respecto, López ha subrayado que "controlar el móvil, exigir la ubicación y la contraseña de las redes sociales de tu pareja no es una prueba de amor". "Eso es violencia de género. Igual que la pornografía es la antítesis de una relación sexual feliz", ha comentado.

ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN

En este sentido, la consejera de Igualdad ha alertado sobre el consumo precoz de pornografía por parte de adolescentes y jóvenes, cuyo primer contacto comienza entre los nueve y 12 años, mientras el consumo se vuelve habitual a partir de los 13 años. "En la pornografía no hay respeto, ni cariño, ni amor ni valores. La pornografía trata a las mujeres como objetos. El porno no es un manual del sexo, es un manual de frustraciones porque no es la vida real. Chicos y chicas están asumiendo unos roles que hay que combatir para evitar situaciones de violencia", ha apuntado.

Ante esta situación, Loles López ha resaltado que es "fundamental" informar y concienciar a la población joven sobre las nuevas manifestaciones de la violencia de género, además de buscar su implicación para ser parte de la solución.

Fruto de esta estrategia de sensibilización el Gobierno andaluz ha lanzado tres actuaciones dirigidas especialmente a la juventud, como la campaña contra el uso del consumo precoz de pornografía 'Lo que quieras saber del sexo, que no te lo enseñe el porno', la iniciativa contra la violencia digital de género 'Empieza por un mensaje y termina con una vida' y la campaña de prevención 'Y tú... ¿qué harías?'.

"EL PORNO NO ES UNA GUÍA"

Por su parte, la alcaldesa Pilar Miranda ha animado a chicos y chicas a "hablar sobre sexo con su familia y con el profesorado" porque la información que encuentran en las redes sociales o en la pornografía "no es real y pueden derivar en situaciones de violencia machista". En esta línea, ha incidido en que "el porno no es la forma de conocer ni abordar la sexualidad".

Además, Miranda también ha transmitido su "preocupación" por los datos que apuntan a un consumo cada vez más temprano de la pornografía y ha compartido que desde el Ayuntamiento de Huelva se trabaja sobre estas cuestiones con iniciativas como las Escuelas de Familia y la Ruta Inclusiva Joven.

Mientras tanto, el director del IES La Marisma ha agradecido la visita de la consejera y alcaldesa y ha enmarcado este encuentro en la lucha contra la violencia de género que se lleva a cabo desde los centros educativos "comprometidos con los planes de igualdad". Asimismo, ha asegurado que la sensibilización sobre estas cuestiones implica a "administraciones, centros educativos y familias".

Tras la bienvenida institucional, ha comenzado la charla con el alumnado de Bachillerato y Formación Profesional del IES La Marisma en el que se han visionado diferentes vídeos de sensibilización para la prevención y formación de chicos y chicas, además se ha generado un debate sobre las nuevas formas de violencia hacia las mujeres.

En este acto han estado también presentes José Manuel Correa, el delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa; Almudena García, la directora general de Participación e Inclusión Educativa, Almudena García; el delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Huelva, Carlos Soriano; la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer en Huelva, Laura Sánchez; y miembros de la asociación de padres y madres del centro.