Loles López anima a los delegados a trabajar "con los pies en el suelo, diálogo y amor por Huelva"

HUELVA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha presidido este viernes el acto de toma de posesión de los delegados de la Junta en Huelva, donde ha destacado su "apuesta" por el diálogo y la escucha activa para hacer de Huelva "una provincia próspera". Así, ha animado a trabajar "con los pies en el suelo, con humildad y conscientes de que los y las onubenses esperan que los escuchéis y deis soluciones. En definitiva, con amor a esta tierra".

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, López ha manifestado que "hace cuatro años, Huelva se sumó al cambio. Aquí las inversiones pasaban de largo y, sin embargo, ahora, esta provincia se está convirtiendo en protagonista en Andalucía".

"Este equipo de hombres y mujeres va a poner cara a las políticas del Gobierno del impulso a Andalucía. Vivimos tiempos complejos en los que la vocación de servicio se convierte en un reto aún mayor, por lo que los delegados de la Junta son el rostro, la voz, las manos y hasta el corazón del ejecutivo ante las diputaciones y los ayuntamientos, en todos los pueblos y ciudades", ha señalado López.

En este sentido, la consejera ha resaltado durante su intervención que "estos hombres y mujeres no son los delegados de la Junta en Huelva. Que también. Son algo más importante: son los delegados de Huelva en la Junta".

"La Consejería que dirijo va a estar al frente de las competencias que tengo, es mi responsabilidad, y, además, créanme que me apasiona, pero al mismo nivel me apasiona Huelva. Defenderé con uñas y dientes las competencias que tengo en toda Andalucía y en Huelva, pero en aquellas que no me corresponden también me meteré, porque a mí lo que me tira se llama Huelva", ha añadido.

Por otra parte, la consejera ha subrayado que la provincia de Huelva "tiene muchos retos por delante pero que, en cuatro años, pasó de las promesas a las realidades".

Así, López ha destacado cómo "muchos onubenses pueden ver que donde había solares, hoy hay colegios como el de Pescadería, viviendas de protección social en marcha o centros de salud como los de Gibraleón o Isla Chica. Que donde había un instituto que se caía a pedazos, hay una reforma integral de un emblema de Huelva como el IES La Rábida".

Finalmente, Loles López se ha referido a los próximos presupuestos para la Comunidad Autónoma de Andalucía, de los que ha informado que ya están en fase de elaboración y llegarán al Parlamento, previsiblemente, en octubre para su aprobación en tiempo y forma.

"El objetivo de los presupuestos es proteger a las pequeñas y medianas empresas, que en Andalucía son el 99 por ciento de nuestro tejido empresarial, y a las familias. Por ello, vamos a hacer un potente paquete de rebajas fiscales y otro de ayudas para las familias especialmente vulnerables, que necesitan el apoyo de la Administración", ha informado.

Por su parte, la delegada de la Junta en Huelva, Bella Verano, ha felicitado a los nuevos delegados y ha remarcado "el proyecto común para que Huelva sea reconocida y tratada por todas las administraciones como un territorio de grandes posibilidades de desarrollo económico, crecimiento y generación de empleo".

Asimismo, Verano ha hecho balance de la anterior legislatura, de la que ha destacado "las numerosas iniciativas que estaban olvidadas en un cajón y ya son una realidad en Huelva. La nueva marca Andalucía significa estabilidad y confianza, anticipación y soluciones y esas son las señas de identidad que hay que reforzar aún más para ser capaces de ofrecer respuesta a la ciudadanía".

Por otro lado, durante el acto de toma de posesión, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha presentado a los representantes de las Delegaciones Territoriales, empezando por el de su propia Consejería, José Manuel Borrero. Repiten en sus Delegaciones, en la Consejería de Salud y Consumo, Manuela Caro; en Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, José Manuel Correa; y en Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Álvaro Burgos.

Por otro lado, los nuevos delegados ejercen en la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, Carmen Céspedes; en Turismo, Cultura y Deporte, Teresa Herrera; en el caso de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Alberto Santana; en Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Pedro Yórquez; en Desarrollo Educativo y Formación Profesional junto con Universidad, Investigación e Innovación, Carlos Soriano; y en la que suma las competencias de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Política Industrial, Lucía Núñez.