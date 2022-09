PSOE de Huelva pide a la Junta poner en marcha medidas para "ayudar a paliar" la subida de los precios

HUELVA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, ha pedido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "trabaje de la mano y ponga en marcha medidas que ayuden a la ciudadanía andaluza y a la de Huelva a paliar la situación de subidas de precios", para ello, ha hecho alusión al paquete de 13 medidas que ha presentado el secretario del PSOE-A, Juan Espadas.

En rueda de prensa antes de la reunión de la ejecutiva sobre el inicio del curso, Limón ha incidido en que Andalucía es "la única comunidad que no ha puesto sobre la mesa ninguna medida, mientras que Valencia ha aprobado 1.100 millones de euros en ayudas".

En este sentido, Limón ha hecho alusión a las medidas que su formación, a través del secretario general andaluz, Juan Espadas, "ha puesto sobre la mesa" que "van dirigidas a las familias trabajadoras, pymes y autónomos" que supondrán una inversión de 862 millones de euros".

En este sentido, la secretaria general se ha referido a tres de ellas. Por un lado, la ampliación de la bonificación de las escuelas infantiles de cero a tres años sostenida con fondos públicos para las familias de clase media, lo que supone, a su juicio, "un respiro para madres, abuelos y, sobre todo para la conciliación".

"Esas madres que se quedan en casa porque al final no pueden soportar dentro de la economía familiar 120 euros más que le cuesta la guardería, con lo cual está medida viene a ayudar a estas familias que normalmente no pueden llevar a los niños a la guardería, no como dice la consejera porque hay una bajada de la natalidad, sino porque dentro de sus gastos mensuales no pueden permitirse la guardería. Eso es lo que queremos, que se modifique por parte de la Junta Andalucía", ha aseverado.

Por otra parte, la socialista ha destacado que es "muy importante" para jóvenes y familias de clase media la bajada de impuestos en las hipotecas, por lo que ha insistido en que la Junta "tienen en sus manos la llave para esa bajada en el tramo autonómico", de forma que a la hora de hacer la declaración de renta, "Juanma Moreno, perfectamente, puede ayudar a la familia a que puedan ahorrarse esos 120 euros al año en el tramo autonómico de sus hipotecas".

Por otra parte, Limón ha destacado la ayuda de 300 euros para autónomos que "es compatible con la que ha aprobado el Gobierno de España" y que, permitirá "mejorar la situación económica de los bares, estéticas, peluquerías de los pueblos, que han sufrido esta subida de la luz, pagando de forma triplicada la factura".

"Es muy importante que el Gobierno de la mayoría se ponga las pilas, se ponga a trabajar y deje la crítica y la confrontación a un lado porque los vecinos de la provincia de Huelva están esperando que actúen de una vez y que actúen", ha aseverado la socialista.

Al respecto, Limón ha señalado que tenía conocimiento, a través del Ipasen, que en un colegio de Gibraleón "el próximo lunes no comenzará el comedor escolar porque todavía no han contratado los monitores necesarios", precisamente, ha reiterado que la medida para la bonificación de la educación de 0 a 3 años "también va ligada a Aula Matinal, comedores y a las actividades extraescolares".

SANIDAD

Asimismo, la socialista ha subrayado que "entre las medidas que seguirán reclamando este curso será la sanidad" porque, a su juicio, es "un caos en la provincia".

Al respecto, Limón ha subrayado "las listas de espera siguen siendo inmensas" y lo que "no aguanta el PSOE es la situación de los pacientes de oncología, los cuales, después de esperar largas colas, no pueden ser atendidos y tienen que marcharse a casa".

"Lo que está ocurriendo en la sanidad en la provincia es muy grave, por lo que apelo al presidente de la Junta a que deje un lado la soberbia y la incapacidad de gestionar los problemas y se ponga la mano en el corazón pensando en los vecinos de la provincia", ha concluido.