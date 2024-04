Nieto valora tener suelo y proyecto de construcción de la Ciudad de la Justicia de Huelva en "una sola legislatura"

SEVILLA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha puesto en valor en el Pleno del Parlamento que "después de 30 años perdidos, el objetivo es tener en una única legislatura el suelo, que ya tenemos, y el proyecto de construcción de la Ciudad de la Justicia de Huelva", tras la firma la semana pasada con la alcaldesa, Pilar Miranda, de la cesión de los terrenos en el Ensanche Sur donde se ubicará.

En este sentido, Nieto, en respuesta a una pregunta del Grupo Parlamentario Popular, ha subrayado que cuando llegó a la Consejería en verano de 2022, Huelva "era la única capital que no tenía ni suelo donde hacer la Ciudad de la Justicia", por lo que uno de sus primeros viajes en el cargo fue a la capital onubense, donde se reunión con el anterior alcalde.

"Fui yo el que le dije de trabajar para que Huelva no se quedara atrás, no tuve respuesta", ha señalado, y tras las elecciones municipales y el cambio de Gobierno "en un tiempo cortísimo hemos tenido el suelo". La cesión de una parcela con una edificabilidad de hasta 45.000 metros cuadrados, que "va a permitir que Huelva tenga lo que todos a la vez, no detrás".

De este modo, ha explicado que en la primera fase del proyecto se edificarán 30.000 metros cuadrados, más del doble de los 13.600 que ocupan actualmente las seis sedes en las que están dispersos todos los órganos judiciales de la capital. Y conforme a las necesidades de crecimiento se desarrollarán las fases posteriores.

Así, Nieto ha destacado que la Junta y el Ayuntamiento han desbloqueado "en tiempo récord" un proyecto "largamente demandado" y el objetivo es que "después de 30 años perdidos, en una legislatura, vamos a poner en marcha el proyecto" desde la disposición del suelo hasta el inicio de las obras.

Asimismo, durante su intervención en el Parlamento andaluz, el consejero se ha referido también a otras actuaciones en la provincia previstas en el Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030 como la nueva sede de Ayamonte, "gracias a la colaboración de la Diputación de Huelva", mejoras en los juzgados de Moguer y Valverde del Camino e intervenciones para eliminar barreras arquitectónicas y mejorar la eficiencia energética en los edificios judiciales de Aracena y La Palma del Condado, donde recientemente se ha puesto en marcha el cuarto juzgado de la localidad.

"Huelva es una provincia con muchas potencialidades y capacidad de desarrollo que si ayudamos a su gente a tener medios materiales va a ser la gran sorpresa de Andalucía", ha defendido el consejero.

Por otro lado, la parlamentaria andaluza del PP Berta Centeno ha destacado que Huelva "sufre desde hace décadas un déficit en infraestructuras mientras gobernaba el PSOE en la Junta", por ello, "los problemas endémicos", pero ha asegurado que eso "ha cambiado" con la llegada del gobierno de Juanma Moreno y del Partido Popular.

"Un ejemplo de eso son las infraestructuras judiciales. Los operadores jurídicos llevan décadas reclamando unas infraestructuras a la altura de lo que los onubenses necesitan y se merecen. De todos los déficits sobresalía una dotación para poder dar un servicio adecuado a los onubenses, evitando la dispersión de las sedes judiciales y teniendo también una mayor eficacia temporal, de ahorro económico y de agilización en la transición", ha enfatizado.

Al respecto, ha lamentado que Huelva "era la única provincia hasta ahora que no tenía su Ciudad de la Justicia funcionando o en proyecto". "Treinta años oyendo hablar de la Ciudad de la Justicia por parte del Partido Socialista y ha tenido que venir un gobierno del Partido Popular para empezar a trabajar en serio para que Huelva pueda tener esta infraestructura".

Así, ha incidido en que la Consejería "lleva tiempo trabajando" para impulsar esta dotación, pero "lamentablemente se toparon ustedes también con el anterior gobierno municipal socialista, que no hizo absolutamente nada", pero, "también ha tenido que llegar el Partido Popular al gobierno municipal para que de manera coordinada, haciendo un trabajo conjunto entre ambas administraciones, se haya firmado un acuerdo histórico para Huelva, para impulsar la Ciudad de la Justicia".