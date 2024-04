La Palma (Huelva) acoge el 26 y 27 de abril el VI Encuentro Vitivinícola con Madrid como denominación invitada

HUELVA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Palma del Condado acoge los días 26 y 27 de abril el VI Encuentro Vitivinícola de Huelva en el que este año acudirá como invitada la D.O Madrid y al que acudirán un total de 16 bodegas, ocho del Condado y otras ocho de la capital de España.

Así lo ha indicado este martes en rueda de prensa para presentar este encuentro la delegada de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta en Huelva, Teresa Herrera; que ha estado acompañada por el presidente de la Asociación Amigos del Vino del Condado de Huelva, Manuel Astasio; el delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Huelva, Álvaro Burgos, el secretario general del Consejo Regulador de las denominaciones de origen protegidas Condado de Huelva, Antonio Izquierdo, y el alcalde de La Palma del Condado, Manuel García Félix.

Al respecto, la delegada ha destacado que este VI Encuentro Vitivinícola "formar parte y viene a consolidar la agenda cultural de Huelva y de toda la provincia", al tiempo que ha remarcado que "los dos grandes motores económicos de Huelva son la agricultura y el turismo" y que este encuentro supone "la convivencia de esos dos grandes motores", por lo que considera "fundamental" que "todas las administraciones vayan de la mano" en colaboración público-privada.

Herrrera ha destacado que con este encuentro la capital de España "se traslada a la plaza de España, a un centro histórico de La Palma del Condado declarado Bien de Interés Cultural", por lo que considera que "estamos de enhorabuena", al tiempo que ha subrayado es "fundamental" dar visibilidad "al rico patrimonio" de Huelva, tanto desde el punto de vista cultura, como el agrícola, en este caso con el vino del Condado onubense.

Asimismo, ha remarcado que la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes aporta tres millones de euros "para que se produzca esa connivencia y que vengamos a sumar a toda la baremación que piden los que tienen que homologar esa ruta del vino".

"Queremos invitar, no solamente a la ciudadanía de la provincia de Huelva sino también a todos los visitantes que en ese momento estén alrededor de la provincia, a que visiten y disfruten de ese maravilloso encuentro que se va a producir y que, sin lugar a dudas, es un escaparate que va a mostrar uno de los grandes recursos, de las grandes bondades que tiene toda la provincia", ha dicho Herrera antes de apuntar que "se van a producir catas, formación" y se va a unir el presente, con los jóvenes el pasado, y el lanzamiento que siempre tenemos que hacer hacia el futuro de nuestras grandes tradiciones".

Por su parte, el presidente de la Asociación Amigos del Vino del Condado de Huelva ha destacado que esta acción pretende desarrollar el encuentro entre zonas "no muy conocidas para el público", pero que "también tiene una parte educativa para el consumidor" al que ha animado a que "no tenga miedo de pedir vinos que no sean las tres denominaciones clásicas" y "se atrevan a disfrutar de muchas zonas vitivinícolas españolas que producen vinos de gran calidad pero que no tienen el nombre ni el apellido que tienen otras grandes denominaciones de origen". "Esa es nuestra labor, una labor educativa", ha añadido.

Astasio ha informado que en las jornadas de este encuentro participarán personas "reconocidas" en el mundo vitivinícola como el presidente de la Unión de Asociaciones Españolas de Sumilleres (UAES), Rafael Bellido, el director de la tienda Lavinia en Madrid, sommelier y miembro del Comité de Cata de la D.O madrileña, Dani Poveda, el crítico de vinos "más importante de habla hispana", José Peñín, que ofrecerá una conferencia el 26 de abril a las 12,30 horas en el Teatro España de La Palma del Condado.

Por su parte, Álvaro Burgos ha destacado que los vinos del Condado "son santo y seña" de la provincia de Huelva, al tiempo que ha agradecido la labor de la asociación y de la DOP Condado y ha subrayado que es "fundamental trabajar por el mantenimiento de una actividad tan tradicional como son los viñedos, por todo lo que representa".

"En ese sentido, y dado que en el Condado desde hace unas décadas venimos viendo cómo se reducen las hectáreas, desde la Administración andaluza estamos trabajando para que siga siendo una de las banderas de Huelva", ha manifestado antes de añadir que, por ello, piden tanto al Gobierno central como la Unión Europea "que faciliten al agricultor la preservación del medio dándole las mayores ayudas posibles para que, en este caso, la tradición y la cultura del vino se mantenga en la provincia".

"LA FIESTA DE LOS SENTIDOS"

De otro lado, el alcalde de La Palma del Condado ha destacado que este encuentro es "la feria de los sentidos" y que "la apuesta del Ayuntamiento de La Palma siempre va a estar al lado de los que quieran y contribuyan a desarrollar a mantener nuestras tradiciones y, por supuesto, de quienes apuesten por el mundo y el universo del vino".

García Félix ha recordado la historia bodeguera de su municipio y ha subrayado que el vino genera, "entre otras cosas, aparte de la propia actividad bodeguera y agrícola, la actividad turística y cultural" y que "esto se hace este sexto encuentro como actividad turística, porque se promociona el pueblo y se hace en la plaza que es un BIC se hace a la sombra de la torre y de la iglesia".

Antonio Izquierdo ha destacado que el plantel de invitados profesionales es "inmejorable" y que el encuentro contará "un abanico de ofertas y de formación muy potente" ya que porque "tanto Bellido como Peñín o como Poveda son expertos cada uno en todo el mundo del vino pero cada uno en su campo y nos van a enseñar cosas muy interesantes que debemos aprovechar".

"La Palma del Condado, que es parte y esencia del Condado de Huelva y motor del Condado vitivinícola es también otro escaparate fundamental que tenemos que aprovechar tanto en lo enológico como en lo turístico y en lo gastronómico", ha remarcado.

Asimismo, ha apuntado que la D.O Madrid traer vinos de Madrid "es una denominación de origen poco conocida, es muchísimo más joven que la del Condado", pero que "está haciendo vinos muy, muy buenos", subrayando que "a nivel de tintos está haciendo cosas muy curiosas y en blancos también tiene cosas muy interesantes", con lo cual "se podrán podremos hacer catas maridadas y comparaciones, siempre denominaciones de origen hermanas y entre todos siempre nos podremos enseñar cosas, porque en el mundo del vino nunca se termina de aprender".

El VI Encuentro Vitivinícola presenta además novedades como el festival On-Uva Wine Festival para atraer a la juventud con degustación de vinos y gastronomía tradicional y conciertos. También ofrecerá la proyección del documental 'A Life in Wine' que ofrece "una mirada única del mundo del vino".