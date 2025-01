Salud anima a la ciudadanía de Huelva a incorporar la donación de sangre como hábito

HUELVA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Salud y Consumo de la Junta en Huelva, Manuela Caro, ha animado este martes a la población onubense a incorporar la donación de sangre como hábito con motivo de la presentación en la provincia de Huelva de la campaña '¡Eres su tipo!', lanzada en redes sociales por la Consejería del ramo durante las pasadas fechas navideñas con el objetivo de captar y fomentar que los jóvenes, fundamentalmente los menores de 30 años, se conviertan en nuevos donantes habituales.

El acto de presentación ha tenido lugar en una visita al Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva, perteneciente a la Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células (RAMTTC) de la Consejería, impulsora de esta iniciativa, según ha indicado la Junta en una nota.

Caro, acompañada por la directora del centro, Lola Fernández, ha destacado que el propósito de la campaña "no es sólo que los jóvenes se hagan donantes, sino que además se conviertan en activistas digitales para que ellos mismos promuevan y recomienden la donación de sangre en sus redes, que creen cultura y conciencia social sobre la importancia de donar cuatro veces al año, en el caso de los hombres, y tres veces, en el caso de las mujeres".

Asimismo, ha detallado que se ha puesto en marcha en la época navideña "porque en los días de celebración suelen descender el número de donaciones, pero las necesidades de sangre se mantienen porque la actividad asistencial de los centros sanitarios no descansa". De hecho, más del 75% de las donaciones de sangre se destina al tratamiento de enfermedades que "siguen diagnosticándose y atendiéndose en Navidad y en el resto de periodos festivos y vacacionales", ha añadido.

Concretamente, un 30% de las reservas se utiliza para el tratamiento del cáncer o las enfermedades hematológicas; un 20% al abordaje de anemias; casi otro 20% a intervenciones quirúrgicas, quemaduras o trasplantes de órganos y tejidos; más de un 10% a la asistencia de enfermedades cardiacas, gástricas o renales; alrededor de un 8% a la atención de accidentes y traumas; un 8% a pacientes de ortopedia, fracturas y reemplazos articulares, y el 4% restante, a partos y cesáreas.

La delegada ha trasladado su agradecimiento a los profesionales del Centro de Transfusión por "el enorme esfuerzo que realizan para promover y facilitar la donación", así como a la ciudadanía onubense, "que siempre responde con enorme solidaridad a todos los llamamientos", dando como resultado que el año pasado se hayan contabilizado en la provincia un total de 19.961 donaciones, de las que 18.252 han sido de sangre y 1.709 de plasma, con la incorporación destacada de 1.387 nuevos donantes.

La tasa de donaciones en Huelva se sitúa así en 37,3 por cada mil habitantes, entre las más altas de Andalucía. La actividad de este dispositivo se ha completado en 2024 con la extracción de 558 muestras para el registro de nuevos donantes de médula ósea.

DÓNDE DONAR

La Junta ha indicado que en la actualidad son necesarias hasta 80 extracciones diarias para que la provincia sea autosuficiente en el suministro a los centros hospitalarios, por lo que resulta crucial el constante apoyo de la ciudadanía para conseguir este número de donaciones, al ser la sangre el único medicamento que no se puede fabricar.

Los onubenses que quieran apoyar esta práctica solidaria pueden acudir directamente al Centro de Transfusión, que se encuentra ubicado en el recinto del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, abierto al público de lunes a viernes de 9 a 14,30 horas y los miércoles también de 15,30 a 21 horas. Para donar plasma se recomienda pedir cita previa en los teléfonos 959 01 60 23 y 959 01 60 24.

A este dispositivo se suman dos unidades móviles que recorren la provincia para acercar la donación a la ciudadanía. La información sobre el horario y lugar de las colectas que las unidades móviles realizan por toda la provincia está disponible en la página web del Servicio Andaluz de Salud --www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud--, accediendo al apartado específico denominado 'Donar sangre' en el bloque para Ciudadanía, y a través de las aplicaciones para móviles 'Dona Sangre Andalucía' y 'Salud Andalucía', esta última donde se centralizan todas las app institucionales relacionadas con Salud.

Ambas se pueden descargar en las plataformas Google Play Store y App Store. También se puede disponer de más información en los perfiles de Facebook, X e Instagram del centro (@donanteshuelva).

La donación de sangre no supone ningún riesgo para la salud y que gracias a una donación se puede mejorar y salvar la vida de hasta tres personas. Los requisitos para donar son tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, no padecer anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo la hepatitis, la sífilis o el sida.

Si bien los grupos sanguíneos más demandados son el A positivo y el O positivo, por sus especiales características inmunológicas tiene gran importancia el O negativo. Desde el Centro de Transfusión se hace hincapié, no obstante, en que todos los grupos sanguíneos son necesarios para dar respuesta a las necesidades transfusionales de los hospitales de la provincia.

'¡ERES SU TIPO!'

"El tipo de sangre que tienes no define el tipo de persona que eres: la generosidad y la solidaridad sí lo hacen. Cada vez que donas sangre, salvas varias vidas. Eres el match perfecto para miles de personas que necesitan tu ayuda. Así que no lo dudes. ¡Eres su tipo! Dona sangre, dona plasma, dona vida", dice una de las piezas audiovisuales de la campaña, que los centros de la Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células están difundiendo a través de sus perfiles en redes sociales.

La campaña se ha iniciado en Navidad porque "es el momento perfecto" para recordar, como hacen las piezas de la campaña, "que en cada donación love is in the air", y "seas del tipo que seas, hay una persona que es tu tipo y está esperando tu match".

"¿Seré su tipo? En la donación de sangre esa no es la cuestión", recuerda otro de los videos, que insiste a los jóvenes en que hay pacientes con necesidades sanguíneas de todos los tipos y que "solo pueden salvar su vida o recuperar su salud gracias a donantes solidarios dispuestos a hacer match con ellos, en uno de los actos de amor más hermosos y desinteresados que existen".

Junto a los vídeos, la campaña también incluye unos folletos en forma de móvil que simulan tener encendida una aplicación donde dos personas hacen match. Estos folletos están siendo repartidos por los ocho centros de transfusión que integran la RAMTTC en sus colectas programadas en estas fechas, y muy especialmente entre los jóvenes, a los que se invita a grabar su propio vídeo animando a otros jóvenes a unirse a esta "gran causa social".