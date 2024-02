La Junta cimenta su apoyo al sector oleícola jiennense sobre una base inversora y de impulso a la calidad

JAÉN, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Jesús Estrella, ha participado en la presentación del Informe Anual de Coyuntura del Sector Oleícola 2023 elaborado por la Cátedra Caja Rural de Jaén José Luis García-Lomas Hernández de Economía, Comercialización y Cooperativismo Agrícola de la Universidad de Jaén.

Un acto en el que, acompañado por la delegada de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Soledad Aranda, ha puesto de manifiesto el compromiso de la Junta al sector oleícola sobre "cuatro pilares fundamentales": la implementación de ayudas; el agua; la apuesta por la calidad y la salud, informa la Junta en una nota de prensa.

"Hablar del sector oleícola en Jaén es hablar de la complicada situación por la que atraviesa la agricultura, un momento en el que es necesario trasladar a los agricultores el mensaje de que no están solos", ha aseverado Estrella. En este sentido, el delegado ha puesto de relieve que "si las administraciones no somos capaces de dar respuesta a sus justas reivindicaciones, en una provincia con 550.000 hectáreas dedicadas al olivar, con el 20% de la producción mundial, debemos saber que sin campo no hay presente ni futuro".

Así, el delegado del Gobierno ha detallado "el importante esfuerzo para atender a la agricultura en una provincia eminentemente agrícola, como lo es la provincia de Jaén". Cuatro pilares fundamentales sobre los que el delegado ha asegurado que se cimenta el compromiso de la Junta de Andalucía con el sector: por un lado, con la implementación de ayudas para mantener la rentabilidad de las explotaciones.

En este sentido, Estrella ha recordado que la administración andaluza ha invertido cerca de 30 millones de euros en el arreglo de 124 caminos rurales de 70 municipios de la provincia; también los 46 millones de euros en ayudas para 114 expedientes de modernización de almazaras y cooperativas; por otro lado, el delegado del Gobierno ha resaltado la inversión de 40 millones de euros para la incorporación de 624 jóvenes al campo.

Igualmente, Estrella ha recordado que la Junta ha destinado cerca de 26 millones de euros para la modernización de explotaciones, así como 2 millones para dos comunidades de regantes y 210 millones de euros destinados al abastecimiento y la depuración de aguas.

El segundo de los pilares enumerados por el delegado del Gobierno como apoyo e impulso al sector es el agua: "Hemos puesto en marcha cuatro decretos de sequía que van a suponer una inyección de 500 millones de euros al campo andaluz".

Estrella ha hecho especial referencia a las líneas específicas de recuperación del potencial productivo de cultivos afectados por la sequía, incluidas en el último decreto y que contará con una inversión de 50 millones de euros. En este mismo sentido, el delegado ha abordado la recuperación de dos obras destacadas, que datan del año 2006: las conducciones del Víboras, en Martos, y las del Quiebrajano en Jaén. "Junto a las conducciones de Ermita Nueva, en Alcalá la Real, hablamos de una inversión cercana a los 27 millones de euros.

En este punto, Estrella ha subrayado que la actual situación también es la que marca el "momento de alzar la voz y pedir que Jaén cuente con las obras hidráulicas que venimos reivindicando históricamente: la balsa del Cadimo, la presa de Siles o la presa de Cerrada de la Puerta, pero también pedimos los fondos europeos necesarios para modernizar los regadíos del Rumblar y también la modernización y ampliación de la zona regable de Guadalmena o Torreblascopedro".

Durante la presentación del Informe Anual de Coyuntura del Sector Oleícola 2023, el delegado del Gobierno ha incidido en la apuesta de la Junta por la calidad como tercer pilar: "Reconocemos el esfuerzo que están realizando los agricultores, las cooperativas y almazaras, buscando siempre innovar y modernizar sus instalaciones para conseguir la calidad como un hecho diferencial que nos permita ser más competitivos, que nos permita conseguir más mercado, ser más eficientes y ser más sostenibles".

Así, Estrella ha recordado el compromiso del Gobierno andaluz a través de las Denominaciones de Origen y la Indicación Geográfica Protegida, así como con la creación de la marca de calidad y excelencia 'Gusto del Sur'. Especial hincapié ha hecho el delegado en la importancia de la próxima creación del Centro de Referencia de la Calidad del Aceite de Oliva, que irá ubicado en Geolit: "Queremos que Jaén sea la capital mundial de la calidad y la excelencia del AOVE".

La salud es el cuarto pilar señalado por el delegado del Gobierno como base cimentadora del compromiso de la Junta con el sector oleícola. Así, ha recordado la medida que la administración andaluza ha anunciado la puesta en marcha de una iniciativa para la instalación de códigos QR para que los consumidores conozcan las propiedades saludables del consumo del aceite de oliva virgen extra.

El Informe Anual de Coyuntura del Sector Oleícola 2023, que recoge un diagnóstico sobre lo ocurrido en el mercado oleícola, con especial referencia a la provincia jiennense, está conformado por cuatro monográficos: por un lado, el referido a la producción de aceites de oliva en Andalucía durante la campaña 2021-2022; otro epígrafe referido a la situación del agua en la provincia de Jaén; un tercer apartado sobre la Política Agraria Común y, por último, un monográfico en torno a la nominación de los Paisajes del Olivar andaluz a Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Este acto ha estado presidido por el rector de la Universidad de Jaén, Nicolás Ruiz, y en él también han participado el director de la Cátedra, Manuel Parras, el presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes, el presidente de Caja Rural de Jaén, Juan Núñez, y el subdelegado del Gobierno Central en Jaén, Manuel Fernández.