Junta: La "estabilidad" del gobierno PP-Vox se traduce en un presupuesto "en tiempo y forma" de casi 55.000 millones

La vicepresidenta tercera, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, este viernes en Málaga - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz de la Junta, Carolina España, ha defendido este viernes la "estabilidad" que existe en Andalucía, con un gobierno de coalición de PP-A y Vox que "aprobará" un presupuesto para la comunidad en 2027 que ascenderá a 54.716 millones de euros, una cifra "realmente importante".

En declaraciones a los medios de comunicación en Málaga, Carolina España ha recordado que el próximo miércoles 28 de octubre, el Consejo de Gobierno aprobará el proyecto de ley de Presupuestos andaluces para 2027 y será remitido al Parlamento para su tramitación.

"Esto lo que pone de manifiesto es la estabilidad que tenemos en Andalucía. Cuando se quiere, se puede hacer un presupuesto", ha agregado la consejera, quien ha señalado que el Gobierno andaluz de coalición de PP-A y Vox comenzó su andadura el pasado mes de julio y ya la próxima semana va a aprobar los Presupuestos de 2027, "en tiempo y forma para seguir transformando esta tierra".

Ha destacado que dos de cada tres euros serán para gasto social y uno de cada tres euros se va a dedicar exclusivamente a la sanidad, que tendrá un presupuesto de unos 17.000 millones en el próximo año, lo que supondrá un crecimiento de mil millones respecto a las cuentas del presente año para mejorar las plantillas, las infraestructuras y los servicios sanitarios que se prestan a los andaluces.

Respecto a la educación, según ha añadido, la dotación será de casi 11.000 millones de euros, y la "apuesta histórica por la dependencia" será de más de 3.300 millones.

Carolina España ha señalado que la vivienda tendrá un importe cercano a los 1.000 millones de euros, y las familias seguirán siendo "protegidas" en los presupuestos de 2027 frente al crecimiento del coste de la vida y de la inflación, contemplando una octava bajada de impuestos.