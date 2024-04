El PP advierte que la sanidad en Melilla "está al borde del colapso, devaluada y abandona por un gobierno socialista"

MELILLA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del PP, Sofía Acedo, ha criticado que "la sanidad en Melilla está al borde del colapso, devaluada y abandona por un gobierno socialista que la ha convirtiendo en la peor de toda Europa", cuando se ha superado el año de huelga de médicos en Ceuta y Melilla, paralizada en diciembre para dar tiempo a la nueva ministra de Sanidad Mónica García.

A través de un comunicado de prensa, Sofía Acedo ha dicho que "si el gobierno de España no quiere que sea la Ciudad Autónoma quien administre y gestione la sanidad en Melilla, lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar y dejar de engañar con falsas promesas".

La parlamentaria nacional ha querido aclarar que la Ciudad Autónoma de Melilla no quiere la transferencias de competencia, como tienen el resto de comunidades autónomas, sino la encomienda de gestión. "En ningún momento -ha explicado- se habló o solicitó la titularidad de la competencia, sin embargo, sí la encomienda de gestión para que sea la ciudad autónoma de Melilla la que, con la financiación adecuada y suficiente, administre y gestione la sanidad, la atención sanitaria y asistencial en la ciudad".

Acedo ha indicado que "no sería nada nuevo, pues ya, con la misma normativa vigente y que nos vincula actualmente, la Ciudad Autónoma viene gestionando y administrando servicios cuya titularidad competencial es del Estado, por ejemplo, la mayor parte de las competencias de Imserso".

En cualquier caso, ha recalcado que "si el gobierno de España no quiere que sea la ciudad quien administre y gestione la sanidad en Melilla, lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar, manos a la obra y dejar de engañar con falsas promesas que nunca se materializan y que están llevando a la ciudad al desastre total y, si me apuran, a la quiebra de nuestra sanidad".

En este sentido, ha apuntado que "ya hace más de un año que se determinó a Ceuta y Melilla como zonas de difícil desempeño y no se ha hecho absolutamente nada para dotarlas de contenido, es decir, sin presupuesto y sin medidas concretas que alivien ese difícil desempeño, da igual el nombre que le pongamos porque no habrá servido para nada".

En palabras de Sofía Acedo, "lo cierto es que la sanidad en la ciudad es decadente, nuestros profesionales sanitarios están exhaustos, haciendo horas de guardias sin parar, siendo las peores pagadas de toda España, superando la jornada laboral con creces porque, al no tener facultativos suficientes no les queda más remedio que hacerlo o no se podrían pre