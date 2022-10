Andalucía pide al Gobierno "cogobernanza" y no tratar a CCAA como "meras ventanillas" con los fondos europeos

SEVILLA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (PP), ha reclamado este lunes al Gobierno central "cogobernanza y codecisión" con las comunidades autónomas en la gestión de los fondos europeos, y que no trate a las administraciones regionales como "meras ventanillas" para la aplicación de estos montantes de dinero.

Así lo ha reclamado el consejero de la Presidencia en el transcurso de su intervención para inaugurar la segunda edición de 'Andalucía hacia el futuro', que Europa Press organiza entre este lunes y este martes en Sevilla en colaboración con la Fundación Cajasol y con el patrocinio de Atlantic Copper, Azvi, Cepsa, DKV, EDP, KPMG, Fujitsu, Coamba, Ghenova y Coca Cola Europacific Partners.

El consejero, que ha estado precedido en el uso de la palabra por el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, se ha referido a los fondos europeos, sobre los que ha apuntado que el Gobierno de la Nación ha recibido "un serio toque de atención" por parte de las autoridades comunitarias "que le debería hacer reflexionar sobre cómo se están gestionando los fondos europeos" desde el Ejecutivo central, y que debería llevar al gabinete de Pedro Sánchez a "ponerse las pilas a la hora de la gestión" de los mismos.

"Porque no puede ocurrir que nos traten a las comunidades autónomas como meras ventanillas o gestores administrativos" a las que "se nos imponen unos proyectos de fondos europeos que son inejecutables para Andalucía, que no tienen nada que ver con la realidad" de la comunidad autónoma, mientras "nos dicen que esto o nada", según ha criticado Antonio Sanz, que ha denunciado que "eso no es gestionar fondos europeos, sino imponer un fracaso a toda la sociedad" cuando dichos montantes "deberían ser los verdaderos fondos que sirvieran para la transformación de Andalucía".

El consejero ha subrayado por ello que desde Andalucía piden al Gobierno "cogobernanza y codecisión en la gestión de los fondos europeos, y no que nos traten" a las comunidades autónomas "como meras gestoras o ventanillas, ya que únicamente se nos comunica cuándo y cómo debemos poner en circulación los fondos sin tener en cuenta que cada comunidad tiene una realidad distinta, y que es imposible aplicar proyectos de fondos europeos que nos obligan a desarrollar y que no tienen nada que ver con la realidad de Andalucía", según ha incidido antes de advertir de que, con ello, se pueden "frustrar muchas expectativas de transformación y cambio", y de reclamar igualmente "más transparencia" al Ejecutivo central "a la hora de gestionar los fondos europeos".

De igual modo, Antonio Sanz ha aludido a la "infrafinanción" que sufre Andalucía por el sistema de financiación aún vigente que "nos está haciendo perder 11.000 millones de euros, del orden de 1.000 millones" de euros al año, y al respecto ha remarcado que el Gobierno debería haber incluido en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 "un fondo de nivelación transitorio no solo para Andalucía, sino también para la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y Castilla-La Mancha", en tanto que las regiones que sufren "una agresión" por parte de dicho sistema de financiación "que no está siendo corregida", según ha criticado.

PRESUPUESTOS

Por otro lado, Antonio Sanz ha confirmado que la Junta está "ultimando" el proyecto de Presupuestos de la comunidad autónoma para 2023, cuyo montante global alcanzará "por primera vez 45.000 millones de euros", y que crecerán así "un 12% respecto al año anterior", teniendo en cuenta que los Presupuestos de 2021 fueron prorrogados para el presente ejercicio 2022.

El consejero ha garantizado que el Gobierno andaluz aprobará "en tiempo y forma" dichos Presupuestos, "antes de que finalice el mes" de octubre, y con ellos la comunidad autónoma contará con un "instrumento de seguridad, confianza, estabilidad para empresas, emprendedores, fundamental para que esa certidumbre otorgue confianza a nuestra economía y especialmente a los inversores".

Sanz ha agregado que, con esas cuentas, la Junta buscará "atender las situaciones de necesidad de las familias", y también la "protección de servicios públicos esenciales y el fomento de la actividad económica".

El consejero ha apostillado que ese proceder "contrasta con lo que lamentablemente estamos conviviendo", con la reciente presentación de los PGE para Andalucía, unos Presupuestos, según ha opinado, que "vuelven a situar a Andalucía fuera del respeto incluso a nuestro Estatuto de Autonomía", que marca que la inversión que reciba la comunidad debe estar "fijada según su peso poblacional" en España, según ha recordado para quejarse a continuación, en alusión velada a Cataluña, de que "hay una comunidad que, teniendo un millón de habitantes menos, recibe más" que Andalucía, "algo que no se puede justificar de ninguna manera", según ha aseverado.

Sanz ha criticado también que, pese a la "situación de desempleo histórica" de Andalucía, esta comunidad recibe "seis veces menos" que Canarias para planes de empleo, y que la andaluza se sitúa como "la cuarta comunidad autónoma que menos fondos europeos recibe del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia".

"Ese es el tratamiento que nos dan los Presupuestos Generales del Estado a Andalucía, lo cual, además de una falta de respeto estatutario, es un ataque más" a la comunidad, según ha denunciado el consejero de la Presidencia antes de apostillar que "parece que hay alguien que todavía no se ha recuperado del fracaso electoral" del 19 de junio "y lo quiere pagar con Andalucía".