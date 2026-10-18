Andalucía suma casi 360 incidencias desde el comienzo de las intensas lluvias, 89 de ellas ocurridas esta madrugada

Imagen de las incidencias por las intensas lluvias en El Ejido (Almería), por las que el Ayuntamiento ha tenido que activar el Plan de Emergencias Municipal. A 17 de octubre de 2026 en El Ejido (Almería, Andalucía, España). - Curro Vallejo - Europa Press

SEVILLA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, que dirige Antonio Sanz, ha gestionado 89 incidencias relacionadas con las lluvias y tormentas durante la madrugada de este domingo 73 de ellas en la provincia de Málaga, la más afectada en las últimas horas, sumando así un total de 357 incidencias en toda Andalucía desde el comienzo de las lluvias este pasado sábado.

Las precipitaciones han motivado inundaciones de viviendas y carreteras, desprendimientos, personas atrapadas por el agua y problemas en el suministro eléctrico, especialmente en Málaga capital y su entorno. Según ha informado el 112 en una nota, desde las 00,12 horas, se han gestionado más de medio centenar de avisos relacionadas con las lluvias y tormentas en la zona de El Palo, en Málaga capital, principalmente por anegaciones de viviendas y calzadas y caída de árboles.

También en Málaga capital, a las 23,57 horas de ayer sábado, se recibió un aviso por diez personas atrapadas en la zona del túnel de la playa del Peñón del Cuervo. La acumulación de agua, que les llegaba por encima de los tobillos, les impedía salir del lugar. Los Bomberos intervinieron en el operativo y el incidente quedó resuelto sin mayores consecuencias.

Asimismo, las precipitaciones han ocasionado incidencias en el suministro eléctrico en Málaga capital y Estepona, además de desprendimientos y problemas en la circulación por carretera. La comarca malagueña de la Axarquía ha permanecido durante tres horas bajo aviso rojo por lluvias, ya finalizado.

La Agencia Estatal de Meteorología remitió el aviso rojo, por observación, que ha estado vigente hasta las 03,00 horas de la madrugada.

Por ello, la Agencia de Emergencias de Andalucía insiste en pedir a la población que se mantenga la precaución ante la continuidad de las precipitaciones y el riesgo de nuevas inundaciones súbitas.

Ante este contexto, el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, mantiene activado el Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI) en fase de emergencia, situación operativa 1, ante la continuidad de las lluvias y tormentas y su posible incidencia sobre el territorio. El plan fue elevado a esta situación operativa ayer sábado a las 15,14 horas.

Asimismo, permanecen activados 17 planes territoriales de emergencias de protección civil de ámbito local, doce en la provincia de Almería, cuatro en Málaga y uno en Granada.

En Almería, los municipios que han activado sus planes son Adra, Alhabia, Almería, Balanegra, Berja, Cuevas del Almanzora, Dalías, El Ejido, La Mojonera, Pulpí, Roquetas de Mar y Vícar.

En Málaga permanecen activados los de Fuengirola, Málaga capital, Torremolinos y Rincón de la Victoria, mientras que en Granada se encuentra activado el de Moclín.

Además, la Agencia de Emergencias de Andalucía mantiene el seguimiento permanente de la evolución meteorológica y de las incidencias que continúan registrándose en la comunidad, en coordinación con los servicios de emergencia y las administraciones competentes.

MÁS DE 350 INCIDENCIAS DESDE EL INICIO DEL EPISODIO

Desde el comienzo del episodio, a las 12,00 horas de este pasadosábado, y hasta las 07,00 horas de este domingo, el servicio 112 ha gestionado un total de 357 incidencias en Andalucía.

Almería es la provincia con mayor número acumulado, con 143 emergencias, seguida de Málaga (97), Sevilla (60), Córdoba (26), Granada (20), Cádiz (siete), Jaén (tres) y Huelva (una). Hasta el momento los incidentes se han ido cerrando sin daños personales.

Del total de avisos, 236 han estado relacionados con anegaciones, principalmente por inundaciones, desbordamientos, desprendimientos y caída de árboles.

También se han gestionado 37 rescates y salvamentos, 38 anomalías en servicios básicos, 20 incidencias de tráfico, siete accidentes de circulación, cinco derrumbamientos o caídas y otras 14 emergencias relacionadas otras tipologías asociadas al temporal.

En Almería, las precipitaciones han provocado anegaciones de viviendas y carreteras, desbordamientos de ramblas, desprendimientos, arrastre de vehículos y mobiliario urbano y personas aisladas por el agua.

En Sevilla, Córdoba y Granada se han registrado también inundaciones de viviendas y calzadas, desprendimientos, caída de árboles y problemas en la circulación.

En Cádiz se han atendido incidencias en Algeciras, El Bosque, Olvera y San Roque; en Jaén, en Baeza, Lopera y la capital; y en Huelva, en Rosal de la Frontera.

SITUACIÓN DE LAS CARRETERAS

Asimismo, las lluvias han dejado incidencias en distintas carreteras andaluzas, aunque algunas de las restricciones registradas durante el episodio ya han quedado resueltas.

En Almería, ha quedado restablecida la circulación en la A-7, a la altura del kilómetro 818, en El Ejido, donde ayer se produjo un corte por inundación de la calzada.

En Málaga, el Centro de Gestión de Tráfico comunicó a las 00:45 horas de este domingo el corte total de la MA-3101, a la altura de los kilómetros 1 y 25, en ambos sentidos, debido a desprendimientos. En Córdoba, también se registró ayer un corte parcial por anegación en la CO-4207, a la altura del kilómetro 5, en Montilla.

Ante esta situación, la Agencia de emergencias recomienda consultar el estado de las carreteras antes de iniciar cualquier desplazamiento, respetar los cortes establecidos y atender las indicaciones de los servicios de emergencia y de tráfico.